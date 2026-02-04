谷關七雄救難佔台中山域事故一半　盧秀燕贈加菜金：感謝守護

▲盧秀燕操作「鈦合金籃式擔架輕型推輪系統」。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市114年山域事故60件，其中75%發生在海拔2500公尺以下的「中級山」，其中和平區的「谷關七雄」即佔32件，市長盧秀燕今（4）日首度前往和平區谷關消防分隊致贈5千元加菜金並提前拜年，她除了感謝消防人員守護偏鄉安全之外，同時提醒上山的旅遊人潮增加，相關單位須加強防護，確保遊客與居民安全。

盧秀燕表示，和平區為台中市29個行政區中最偏遠的地區，警消、學校及衛生單位都是長期派員服務，不僅路途遙遠，冬季氣候更為嚴寒，對第一線同仁而言格外辛苦，和平地形地貌特殊，消防與救災設備配置需因地制宜，市府將全力協助籌措與改善應有設備。

消防局指出，谷關分隊目前已配置小型水箱消防車2輛、水箱消防車1輛及具越野能力的四驅後勤車，可因應山區道路崎嶇及水源不足問題，另外，上午也展示「鈦合金籃式擔架輕型推輪系統」救援擔架，重量遠低於傳統鋼鋁製，降低搬運負擔，具高機動性、適應多種地形，可有效縮短救援時間，讓傷者能快速就醫。

山區救援首重「通訊」，梨山、谷關、和平、雙崎分隊無線電數位設備，已在111年間完成更新，112年更在鞍馬山、福壽山、頭嵙山及谷關等4處制高點建置無線電中繼站台，有效消除通訊死角，大幅提升大和平地區救災指揮效能。

此外，為確保山域搜救順利，谷關分隊平日加強座標定位、繩索系統、複合地形救援及野外急救等訓練，善用衛星定位、熱顯像無人機等科技救災器材，並建立與民力聯繫管道，提高救援成效。

▲▼盧秀燕致贈谷關分隊加菜金。