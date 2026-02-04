李貞秀棄陸籍遭拒！邱垂正籲努力一下　柯文哲：要怎麼努力？

▲「眾馬奔騰 萬眾同欣」民眾黨春節小物開箱記者會，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨新任立委上任後，首位陸配立委李貞秀的身份問題持續引發熱議。針對內政部要求李提出放棄國籍申請遭拒的證明，民眾黨創黨主席柯文哲今（4日）表示，請民進黨政府明確說明到底要怎麼做，一個法律公布要讓人民有辦法執行，「聽說邱垂正叫她要努力一點，那你告訴我怎麼努力？」

柯文哲今受訪說，李貞秀的問題就明白講，請民進黨政府明確說明到底要怎麼做，一個法律公布要讓人民有辦法執行，按照目前中華民國憲法跟兩岸人民關係條例，陸配根本不是外國人，既然陸配不是外國人，要求他按照國籍法放棄國籍，她就不是外國人要怎麼放棄外國籍？

「所以為什麼一開始就講說，政府有權力公布法律，但也要清楚讓人民知道怎麼遵守法律。」柯文哲說，請賴清德政權，明白把SOP或是流程圖要怎麼做，如果李貞秀跑去大陸要放棄國籍、人家說你不能放棄，「聽說邱垂正叫他要努力一點，那你告訴我怎麼努力？」

柯文哲直言，如果中選會、大法官來都頒給李貞秀當選證書，那不要中選會跟內政部先喬一喬？一個政府的不同機關給出不同判定，「所以為什麼講那句話，不要逼死人民，所以這問題我覺得這樣，請賴清德政權清楚講出來，這到底要怎麼做」。