美國非民進黨藉口！白版軍購條例惹議　柯文哲：會跟華盛頓直接溝通

▲「眾馬奔騰 萬眾同欣」民眾黨春節小物開箱記者會，創黨主席柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院提出1.25兆軍購特別條例，至今仍卡關立法院未付委審查，而民眾黨提出的黨版條例則已付委，金額上限為4000億，且預算編列改為一年一期方式。針對綠營質疑沒有非紅供應鏈，民眾黨創黨主席柯文哲今（4日）說，「台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口」，有什麼問題民眾黨會跟華盛頓直接溝通，以後不要再拿美國來嚇人，各界對民眾黨版軍購條例若有意見，大家都可以表達。

民眾黨今舉行春節小物開箱記者會，包括黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲、宜蘭縣長參選人陳琬惠及嘉義市長參選人張啓楷皆出席，共同揮毫傳遞新春祝福。

針對軍購案的討論，柯文哲認為，黃國昌主席也跑到美國，跟美國政府在華盛頓直接溝通，所以事實上，民眾黨提出的版本，如果美國國務院已經送到國會的都同意，只是剩下一些細節我們要檢查一遍。也許在目前的法案送進去，在這法案上可以再加一些修正一個地方，例如後續如果美國國務院繼續通過了，可以按照目前通過的SOP繼續審，這樣整個法律就比較完整。

「不管怎麼樣，我在這地方講，台灣不是民進黨的專利，美國不是民進黨的藉口。」柯文哲說，有什麼問題民眾黨會跟華盛頓直接溝通，以後不要再拿美國來嚇人，民眾黨也會跟台灣的AIT密切聯絡，「我們提出民眾黨的軍購案，如果各方有意見，大家可以表達意見，所以會把它處理掉」。

黃國昌說，在編任何特別條例的時候，拿這筆錢要做什麼，內容要具體明確，不是有一個名詞就要給幾千億，不給就是反對。民進黨官員質疑沒有非紅供應鏈，所以民眾黨反對非紅供應鏈，「我邀請所有媒體朋友去查一下，非紅供應鏈5個字出現在多少年度預算、特別預算？出現過N次，加起來幾千億，民進黨政府先回答，這幾千億花到哪裡去？」

黃國昌質疑，對於過去早就花掉的幾千億、做了什麼成績單出來，從來不肯誠實面對，講非紅供應鏈講這麼大聲，民進黨政府先好好解釋，為什麼阿兵哥、警察，竟然是花納稅人的錢去買中國的假貨？這種事情都幹得出來。