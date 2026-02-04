陸屁孩「燒死薩摩耶」事件落幕　飼主突刪光證據…引全網傻眼

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇連雲港東海縣一名姜小姐1日表示，她飼養7年的薩摩耶犬小旺，遭兩名男童玩煙火時，點燃狗籠活活燒死。事後男童家屬提出賠償6000元（人民幣，下同，約台幣2.7萬元）私下和解。姜小姐3日發布多個影片證據，並氣憤聲稱，不接受私下和解，怎料4日卻突然刪光證據並表示已和解，令網友傻眼不已。

▲小旺生前照片。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，姜小姐4日在微博（帳號名稱：說好不熬）上發文寫下，「關於小旺死亡的糾紛，經律師及相關部門的幫助協調，我與對方已達成和解，此事已處理完畢，感謝廣大網友的關心！謝謝大家！」姜小姐第一時間還將留言區關閉。

▲姜小姐最新貼文。（圖／翻攝自微博）

除了該篇文章之外，該帳號先前上傳的監視器畫面、拒絕和解的立場、家中二老被逼簽下和解文件的事件經過等等，都已看不見。相關話題也登上熱搜。





▲姜小姐先前發的影片已不見。（圖／翻攝自微博）

姜小姐3日貼文表示，警方在事發不到一天內即前往家中，將狗狗遺體強制帶走，過程中未向她說明調查情況，甚至拿走她的手機，逼迫奶奶簽下和解文件，在警局的爺爺因感到害怕，最終簽下同意6000元私下和解的文件，強調該決定並非出於自願，而是在高度壓力下作出的選擇。她還指出，自己事後在抖音、小紅書發布的相關貼文陸續遭刪除。





▲姜小姐3日發文語氣相當氣憤。（圖／翻攝自微博）

不少網友指出，姜小姐的態度在不到一日內突180度大轉變，令眾人相當錯愕，「不刪怎麼辦，不刪就進去喝茶了」、「一夜之間，狗主人之前發的全部證據都被刪除了，到底是自願還是被脅迫」、「又是和諧摀嘴，帽子戲法」、「全部被刪了，包含我評論的幾條，很無奈是不是這輩子，只有各種夾緊尾巴做人，即使沒這麼幸福也要選擇退讓，打不還口罵不還手，才能安穩過一生啊」、「雖然不想陰謀論，但懂的都懂」、「和解都是不會關評論區的，關了不是此地無銀三百兩嗎」、「不是，把人當傻子嗎」。

▲陸屁孩放火燒死薩摩耶。（圖／翻攝自微博，上同）

先前報導指出，事件發生於東海縣中央花園社區，1日中午12時許，兩名男童在小區內燃放煙火，其中一人將點燃的煙火丟入狗籠內，籠內隨即冒出輕煙，兩人跑開後又再度返回點燃煙火，導致籠內煙霧加重。隨後其中一名男童追逐雞隻，另一人則在狗籠外大喊「著火了」。

監控畫面顯示，約12時37分，狗籠內竄出大量濃煙並迅速起火，火勢吞噬整個籠子，期間可聽見犬隻慘叫聲。姜小姐表示，狗籠內遮擋布料相當易燃，煙火丟入後短時間內全面燃燒，最終導致愛犬死亡。

【延伸閱讀】

被逼和解！遭「燒死薩摩耶」本可獲救 飼主怒：警方急把遺體帶走



陸屁孩「燒死薩摩耶」殘忍畫面曝 飼主崩潰：監視器都是慘叫聲