輝達北士科權利金拍板！金額是「秘密」　地上權設定「50+20」年

記者鄭佩玟／台北報導

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18步入最後階段，北市府今（4日）下午舉行區段徵收市地重劃委員會，台北市副市長李四川指出，權利金已拍板定案，地上權年限採「50加20」年，為輝達進駐北士科，完成最後一哩路，預計農曆年前與輝達子公司簽約，「假設議價是順利的，那一定會在過年前，就是14號之前會跟輝達正式來簽約」。

輝達台灣總部進駐北投士林科技園區T1718基地案進入最後階段，蔣萬安日前表示10日至15日就會簽訂地上權契約，而市府今天召開區段徵收及市地重劃委員會，審議此案地上權計畫書及權利金。歷經一個多小時，李四川在會後受訪時說，北士科T17、T18合併已通過都委會，後續就是討論此案的權利金，權利金包括了地價，還有跟新壽合議解約所粗估的金額，經過地價的評議委員會評議結果。

不過，李四川也強調，權利金的金額還是秘密，不能對外公開，因為今天審定的金額，會交給業務單位跟輝達來做議價，因為只有輝達1家，如果議價完成就會簽約，所以是最後一個程序，這是和輝達的最後一哩路，如果假設議價都順利，一定會在過年前，也就是2月14日之前，跟輝達正式簽約。