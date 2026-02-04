日翁「雙腳捲入除雪機」慘死！意識模糊倒路邊　送醫不治

▲日本各地上周降下大雪，一名男子在進行除雪作業時，雙腳遭除雪機捲入身亡。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本新潟縣上越市4日上午發生一起除雪意外，一名年約60至70歲男子在操作家用除雪機時，疑似不慎遭機器夾住雙腳，被發現時已意識模糊，雖緊急送醫搶救，仍不幸宣告死亡。

上越警察署表示，一名路過民眾4日上午11時30分行經板倉區筒方一帶時，驚見男子受困在除雪機下方，意識模糊，隨即通報119求助。救護人員到場後迅速將傷者送往市內醫院治療，但仍未能挽回性命。警方指出，目前仍無法確認男子身分，正持續調查確切死因及事故發生經過。

根據《日本放送協會》報導，4日正逢立春，日本多地氣溫明顯回升。氣象廳資料顯示，新潟縣上越市4日上午11時氣溫達到6.2度，青森市為5.9度，札幌市也升至4.2度。部分東北地區甚至出現降雨，導致積雪吸水後重量增加，進一步提升除雪作業風險。

氣象單位提醒，氣溫回暖期間，容易引發雪崩、屋頂積雪滑落及冰柱掉落等危險情況，民眾應避免靠近積雪建築物。相關單位也呼籲，進行除雪工作時，最好由兩人以上共同作業，若必須單獨作業，務必事先告知親友或鄰居，並攜帶手機等通訊設備以備緊急聯絡。

日本自冬季以來，各地除雪相關事故頻傳，當局也持續提醒民眾提高警覺，確保作業安全。