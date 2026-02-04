　
地方焦點

確保民眾訴訟權益　馬祖語首位司法通譯王建華上任

▲馬祖語首位司法通譯上任。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲金門高分檢檢察長毛有增（左）3日頒發馬祖語特約通譯聘書給連江縣英語教學資源中心主任王建華（右），協助轄區提供司法通譯。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／連江報導

為保障馬祖地區居民及在本轄涉訟之大陸人民訴訟權益，福建連江地方檢察署陳報需求，經福建高等檢察署金門檢察分署核定，自2025年12月16日起遴聘王建華先生擔任轄區首位「馬祖語」特約司法通譯。檢察長毛有增昨（3日）親赴馬祖頒發聘書，宣告馬祖地區司法近用再邁新里程碑，民眾得以母語在法庭陳詞主張，落實司法為民精神。

毛有增於致詞時表示，提升司法近用與便民措施，是法務部長期既定政策。針對不諳國語之新住民或當事人，透過司法通譯制度，協助其依自身語言選擇進行訊問與陳述，確保訴訟程序理解無礙，並即時採取妥適作為，保障其訴訟權益。

毛有增說，馬祖語（maˇ juˊ ngy+），又稱閩東語，為連江縣（馬祖）固有族群長期使用之語言，依《國家語言發展法》列為我國國家語言之一，屬閩東語侯官片，與福州話相通，但與臺灣臺語（閩南語系）並不互通。連江地區居民及大陸配偶新住民（約66人）多以馬祖語為主要溝通語言，另有部分來自大陸沿海地區、同屬閩東語系之涉訟民眾，因教育程度或年齡因素，對國語理解有限，實有設置馬祖語通譯之必要。

王建華先生出身教育界，曾任仁愛國小校長，後轉任政務職，歷任連江縣民政處處長及產業發展處處長，現任連江縣英語教學資源中心主任，長年致力推動馬祖語言與文化保存與發展，並曾擔任2025年國慶大會馬祖語即席口譯員，資歷深厚。

確保民眾訴訟權益　馬祖語首位司法通譯王建華上任

【土地公尾牙】鴻海錢媽媽領軍集團重要幹部　打金牌赴紫南宮參拜達謝

