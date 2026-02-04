　
國際

超越米津玄師、YOASOBI！高市早苗30秒宣傳片「飆破1億次觀看」

▲▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲高市早苗深獲日本年輕人支持。（圖／達志影像／美聯社） 

記者吳美依／綜合報導

日本眾議院大選舉將於8日登場，自民黨YouTube頻道發布一支首相高市早苗的30秒宣傳影片，竟只花了短短1周左右，就已突破1億次觀看，超越許多知名國際歌手。《路透社》也指出，她已成為日本年輕世代的新偶像，正在掀起一陣「高市狂熱」。

僅發布8天　突破億次觀看

在這部標題為「讓日本列島強大繁榮」的影片中，高市早苗對著鏡頭說道，「不願挑戰的國家是沒有未來的。 唯唯諾諾、只求守成的政治無法孕育出希望。 未來要靠自己的雙手去開拓。」

雖然該影片在1月26日、也就是僅僅8天前發布，截稿時竟已累積破億次觀看，遠遠超前YOASOBI「アイドル」約35天破億、米津玄師「IRIS OUT」約73天破億的速度。

多間日媒指出，這也引發輿論對於「灌水」的質疑。多名網紅直指，這種流量表現極不尋常，懷疑背後投入天價廣告預算操作。

年輕人支持度9成　高市狂熱延燒

最新民調顯示，高市所領導的執政聯盟，有望在465席的眾議院中拿下多達300席，而這將能夠啟動她所承諾的開支計畫，為日本經濟注入一劑強心針。

更驚人的是，這位堅定的保守派領袖，竟然擄獲大批年輕人的心，在30歲以下選民的支持度超過9成，整體民意支持率也約6成。她所使用的公事包、粉紅色原子筆、在電車上享用的天婦羅蝦餅，都成為超級熱銷商品，甚至被搶購到缺貨。

高市在X上擁有約260萬追蹤者，遠超主要在野黨黨魁的6..4萬人。她發布的影片內容打破日本政壇沉悶形象，包括與南韓總統李在明一起打鼓演奏南韓獵魔女團暢銷歌曲「Golden」，以及用義大利語為義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）唱生日快樂歌。

▼高市早苗助選現場擠滿人潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本首相高市早苗助選現場擠滿人潮。（圖／達志影像／美聯社）

一名24歲支持者表示，高市早苗「的表達方式清楚又果斷。她透過開朗而正向的方式溝通，我覺得那種能量很能引起年輕人共鳴。」不過，也有選民對日圓貶值引發的通膨感到憂心，一名37歲家庭主婦說，「物價太高了，我希望能解決這個問題。」

一些分析人士質疑，高市所吸引的年輕人之中，到底有多少人能夠真正幫助她勝選。但戰略顧問公司亞洲集團（Asia Group）負責人博林（David Boling）認為，即使高市僅以微弱優勢勝選，也足以證明她憑藉個人魅力，隻手挽救了這個原本長期掌權、卻正迅速失勢的政黨，「她個人特質的魅力，似乎已經超越了政治。」

 
02/02 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

