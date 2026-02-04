尾牙抽中「饗食天堂餐券365張 」他臉綠！網喊賺爛：價值45萬

▲抽中餐券。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

工作了一整年，許多人都期待能在尾牙抽獎活動上人品爆發，一名網友表示，尾牙抽中「一年份饗食天堂餐券」，一次拿到365張，傻眼直呼「這是要胖死人嗎？」貼文曝光後，網友們不只羨慕，還立刻幫忙換算價值，至少超過30萬元，若全用在假日晚餐最貴時段，價值超過45萬元，驚呼「哪間公司這麼大手筆？」

抽到365張饗食天堂餐券



有網友在PTT發文，尾牙抽獎抽到一年份饗食天堂餐券，共有「365張」，但他第一反應不是開心，而是滿腦子問號，「這是要胖死人嗎，怎麼可能一年365天都去吃？一輩子說不定也沒時間吃到365次？有人抽到真的會想辦法吃掉嗎？」

貼文曝光，網友翻出饗食天堂價目表計算，最便宜的時段為平日下午茶758元，最貴的假日晚餐則是1128元，再加上1成服務費後，若以最低單價估算，365張的總值也已突破30萬元。若都用在假日晚餐，整份餐券的價值高達45萬2892元。

網友直呼超羨慕，「一家四口也吃不完」、「公司部門先請一次就要用掉多少張了」、「哪間公司這麼大手筆，明年還有嗎」、「太羨慕了吧，我也想天天吃自助餐」、「饗賓集團的餐券應該是集團企業都可以用吧，可以換口味吃別的」、「很多錢耶，這應該是最大獎了吧」、「一張800收，要賣的話通知一下」、「超爽的耶，一張賣500也有18萬」。