生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南橫公路「瓦筏哈橋」通車　全台最易受災路段重生

▲▼台20線南橫公路勤和至復興間的瓦筏哈橋通車。（圖／公路局提供）

▲台20線南橫公路勤和至復興間的瓦筏哈橋通車。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

台20線勤和至復興路段關鍵節點「明霸克露橋」，113年因凱米颱風肆虐遭沖毀，是全台最易受災路段，歷經28個月施工並重新命名「瓦筏哈橋」，1月28日通車，民眾不再需利用荖濃溪河床便道通行。交通部長陳世凱表示，瓦筏哈橋啟用代表中期階段性任務完成，未來仍需持續滾動檢討相關災防策略，維護用路安全。

台20線南橫公路是高雄市桃源區重要聯外道路。98年莫拉克颱風重創南橫後，勤和里至復興里路段因荖濃溪及布唐布那斯溪、玉穗溪交會影響，水文與地質條件極為不穩定，長期僅能以河床便道維持通行，遇降雨即易中斷，嚴重影響部落居民日常交通。

公路局於106年完成該路段中期道路改善計畫，但原位於河床變化最劇烈區段的明霸克露橋，先後於110年盧碧颱風及113年凱米颱風期間遭洪水沖毀，導致交通再度受阻，對地方居民與南橫旅遊動線造成衝擊。

▲▼台20線南橫公路勤和至復興間的瓦筏哈橋通車。（圖／公路局提供）

▲台20線南橫公路勤和至復興間的瓦筏哈橋通車。（圖／公路局提供）

交通部長陳世凱指出，台20線勤和至復興路段，受到荖濃溪河系影響，環境變化劇烈，可說是全台最難養護且易受災的省道公路，尤其是瓦筏哈橋路段，即原來明霸克露橋所在的路段，歷年來受災嚴重，但對族人來說，這是一條家人要回家的路，公路局更是要堅持來維持。

陳世凱說，交通部深切理解，路一斷，對部落生活與觀光帶來的影響有多劇烈，中央團隊投入4.9億元，推動了「瓦筏哈橋」的興建，希望這座橋未來能守護地方。

公路局南分局甲仙工務段長鄭敏華回憶，瓦筏哈橋位於全國水文地質最複雜的地方，遇到颱風河床變化差異最大可達30公尺，112年9月28日開工以來，工程團隊歷經超過2次的汛期、10次颱風。

▲▼台20線南橫公路勤和至復興間的瓦筏哈橋通車。（圖／公路局提供）

▲台20線南橫公路「明霸克露橋」重建並改命名為「瓦筏哈橋」。（圖／公路局提供）

鄭敏華說，這過程天候、水文的變動對工程造成的影響甚鉅，同時為克服土石流的攻擊，採用懸臂工法，讓施工的控管時間更為精準，施工團隊必須在113年汛期前完成墩柱節塊工程、114年汛期前完成橋梁合龍，才能順利迎接114年的汛期及115年的通車目標。

鄭敏華指出，該2年多的施工期間，類似莫拉克等級的颱風侵襲大幅增加施工難度，施工團隊甚至還緊急辦理便道抬升工程，最後在114年底瓦筏哈橋與便道順利銜接，整體道路提高超過20公尺，藉此避開荖濃溪及布唐布納斯溪不穩定河床，才算完成災害修復的中期階段性任務。

南橫公路「瓦筏哈橋」通車　全台最易受災路段重生

南橫公路「瓦筏哈橋」通車　全台最易受災路段重生

相關新聞

微型電動車Lean 3將上路　交通部修法「汽車駕照可開駕艙機車」

微型電動車Lean 3將上路　交通部修法「汽車駕照可開駕艙機車」

微型電動車Lean3可望今年下半年上路，交通部近日預告修法，規劃開放具封閉式車室、駕艙及方向盤式轉向系統的三輪機車於國內道路行駛，路權比照汽車，行駛時要繫安全帶、無須戴安全帽，但不得行駛國道和快速公路，駕駛須有汽車駕照，若持機車駕照駕駛最重罰1.2萬，無照駕駛最高罰3.6萬元。

政府與消費者及產業共同宣導　汽車隔熱紙透光率法制化管理

政府與消費者及產業共同宣導　汽車隔熱紙透光率法制化管理

春節搭國道客運最低42折　桃機估單日最高16.4萬人次出入境　

春節搭國道客運最低42折　桃機估單日最高16.4萬人次出入境　

學霸遭丟包慘死　交通部：叫車平台不能主張資訊業推責

學霸遭丟包慘死　交通部：叫車平台不能主張資訊業推責

隔熱紙納管不溯及舊車　學者籲訂落日條款

隔熱紙納管不溯及舊車　學者籲訂落日條款

