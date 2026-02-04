　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南閱讀教育再升級！　布可星球進化第6等級解鎖

▲台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝共同揭曉布可星球第6等級「永續共生的星球」，宣告台南閱讀教育再進化。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝共同揭曉布可星球第6等級「永續共生的星球」，宣告台南閱讀教育再進化。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南閱讀教育再創新里程碑！教育局4日舉辦「布可星球進化記者會」，由市長黃偉哲與教育局長鄭新輝共同揭曉台南首創閱讀理解平臺「布可星球」全新進化等級——第6等級「永續共生的星球」。

此次升級象徵閱讀學習從理解文本出發，進一步連結城市發展與永續議題，引導學生在閱讀歷程中對話現實世界，展現臺南深化閱讀教育的決心。

市長黃偉哲表示，閱讀能力不只是個人學習的基礎，更是形塑城市文化底蘊與整體素養的關鍵。台南自2020年起建置布可星球閱讀理解平臺，並同步優化校園與社區閱讀環境，持續提升閱讀資源可近性，讓閱讀自然融入市民日常。黃偉哲指出，閱讀的價值不僅在於習慣養成，更在於培養思考能力、理解他人觀點，進而拓展面向世界的視野，期盼布可星球持續陪伴孩子在不同成長階段穩定累積閱讀理解力。

教育局長鄭新輝表示，布可星球自上線以來，已成為臺南各級學校推動普及閱讀的重要工具，透過任務化設計與星球升級機制，讓學生清楚看見閱讀累積的歷程與成果。目前參與人數已超過16萬人，累積閱讀能量突破3.2億，每日平均上線人數超過3,500人，累積蒞站人次逾4,063萬，顯示閱讀已成為南市學生的日常學習風景。

▲台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝共同揭曉布可星球第6等級「永續共生的星球」，宣告台南閱讀教育再進化。（記者林東良翻攝，下同）

此外，根據台師大SmartReading團隊研究指出，透過布可星球平臺選書、閱讀與「挖礦」任務的國中小學生，其閱讀理解表現顯著成長，顯示南市建置的系統化閱讀平臺，確實能有效提升學生的閱讀理解力與學習力。

鄭新輝進一步指出，此次進化至第6等級「永續共生的星球」，閱讀內容將全面對接聯合國永續發展目標（SDGs），納入永續城市、海洋生態與陸地生態等主題，並結合相應文本與任務設計，引導學生在閱讀中思考科技發展與環境共存的課題。同步推出臺灣黑熊、石虎、藍鯨等新角色，學生可透過累積閱讀能量進行「復育」與「拯救」，讓閱讀歷程轉化為具體行動想像。

記者會現場也邀請布可星球「布可能量達人」分享學習歷程。文元國小一年級學生魏立名表示，從一開始對「挖掘布可」感到緊張又好奇，到完成任務、角色升級後逐漸建立閱讀信心，「看到角色升級就像破關一樣，很有成就感」。南區新興國小四年級學生劉家澄則分享，透過持續參與閱讀任務，逐步掌握抓重點與理解段落內容的方法，閱讀速度與理解力都有明顯進步。

▲台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝共同揭曉布可星球第6等級「永續共生的星球」，宣告台南閱讀教育再進化。（記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，布可星球自2020年8月上線以來，依學生學習歷程與閱讀表現滾動調整閱讀文本與任務設計，持續優化平臺功能。未來也將結合教師專業支持與多元閱讀活動，讓平臺不僅是學生自主閱讀工具，更成為學校深化閱讀素養的重要教學資源，持續推動臺南閱讀教育向下扎根、向外延伸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳淡如認「放棄日本長居權」：國民年金多得可怕
快訊／3張加油中200萬　獎落2縣市
快訊／17張千萬發票！　幸運兒一次看
快訊／馬如龍49歲兒猝逝　相驗死因曝光
快訊／竹聯幫大老吳敦病逝　黑白兩道震驚
袁惟仁病逝！吳宗憲悲吐「才剛匯大筆金額」嘆：一路好走
輝達北士科權利金拍板！金額是秘密　地上權設定「50+20」年
快訊／兒被鄰居刺胸奪命　母悲再無人孝順...求重判結局曝
搭機「目睹超沒品一幕」萬人崩潰　前空姐曝：無法勸阻
霍諾德認爬101前「超級抖」！　女兒爬冰箱不敢罵：我沒資格

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

盧秀燕慰問谷關消防分隊　市府將持續投入資源強化山域救災能量

斗六震天府送3888枚翡翠福牌　恐再現排隊點燈人龍

埔里發放1至5歲兒童生日禮金　申請時間方法一次看

確保民眾訴訟權益　馬祖語首位司法通譯王建華上任

福建更生保護跨海傳情　書畫迎春關懷馬祖更生人

台南閱讀教育再升級！　布可星球進化第6等級解鎖

撐起心靈避風港！心理健康支持方案　青壯世代減壓有靠山

處理車禍意外變救命現場！　男駕駛癲癇發作困車內警即時馳援

基隆看守所春節電話懇親　連結親情助收容人回歸社會

鍛鍊專業、科技救災！　南消初任幹部訓練強化指揮決斷與火場安全

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

陸屁孩放火燒死薩摩耶

盧秀燕慰問谷關消防分隊　市府將持續投入資源強化山域救災能量

斗六震天府送3888枚翡翠福牌　恐再現排隊點燈人龍

埔里發放1至5歲兒童生日禮金　申請時間方法一次看

確保民眾訴訟權益　馬祖語首位司法通譯王建華上任

福建更生保護跨海傳情　書畫迎春關懷馬祖更生人

台南閱讀教育再升級！　布可星球進化第6等級解鎖

撐起心靈避風港！心理健康支持方案　青壯世代減壓有靠山

處理車禍意外變救命現場！　男駕駛癲癇發作困車內警即時馳援

基隆看守所春節電話懇親　連結親情助收容人回歸社會

鍛鍊專業、科技救災！　南消初任幹部訓練強化指揮決斷與火場安全

姚文智電影公司拿7千萬補助　國民黨諷退休紅包：文化部別裝死

台南、苗栗接連發生砍人案　警政署：加強見警率與通報應變機制

神鬼女會計和大嫂9年詐公司2億　又被查出聯手丈夫騙千萬

房貸40年真的不可怕？他喊「年紀太大」才是　兩派吵翻

大S生前是俠女！霸氣喊「賺錢養吳佩慈」　小刀受囑託爆：心地好到難以相信

鍾欣凌跟老公分房三年　自爆高中就偷看A片

盧秀燕慰問谷關消防分隊　市府將持續投入資源強化山域救災能量

將ART納入台美《矽盛世宣言》的戰略思考

神級年貨開搶！Mia C'bon「金馬賀歲 馳躍新春」尊榮登場　頂級和牛、進口精品禮盒打造質感圍爐

福島大內宿超詳細鐵道巴士轉乘攻略！必登觀景台俯瞰雪白街道

Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」

地方熱門新聞

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

黃偉哲第一時間到院探視

金門港旅運中心試營運　場站外禁推車

台電金門志工陪80位長者採買年貨

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

玖壹壹跨界冷凍食品　聯名老字號推「台味」

草商校友吳德龍亞洲技能競賽奪金

國民黨與獅子會攜手　桃園復興區寒冬送暖

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

鹿谷農民診所深耕30餘年轉型竹山秀傳鹿谷院區

台南金華路隨機傷人警即時制伏黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

桃園榮家點燈迎新春　老幼牽手歡樂互送祝福

板橋江翠社宅130戶開箱　侯友宜：照顧弱勢及婚育家庭

更多熱門

相關新聞

三大電商書展限定優惠一次看

三大電商書展限定優惠一次看

2026台北國際書展自2月3日起於世貿一館盛大登場，除了逛展找書、聽講座外，對於想趁機升級閱讀裝備的書迷來說，今年同樣有不少看點，樂天 Kobo、博客來持續設攤參展，momo也首度進駐書展，從閱讀器體驗、親子互動到線下任務，三大平台將攤位打造成可逛、可玩、可參與的閱讀場域，並祭出多項展場限定優惠；即使無法親臨現場，線上書展也同步開跑，讓書迷不受時間與地點限制，延續書展期間的閱讀熱度。

台南市勞工局新春團拜境外生感受台灣年味直呼好溫暖

台南市勞工局新春團拜境外生感受台灣年味直呼好溫暖

新年換新造型迎好年台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

新年換新造型迎好年台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

台南金華路隨機傷人警即時制伏黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

台南金華路隨機傷人警即時制伏黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

足療師隨機砍人！勇警還原「大外割」制伏過程

足療師隨機砍人！勇警還原「大外割」制伏過程

關鍵字：

台南閱讀教育升級布可星球進化

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面