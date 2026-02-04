台南閱讀教育再升級！　布可星球進化第6等級解鎖

▲台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝共同揭曉布可星球第6等級「永續共生的星球」，宣告台南閱讀教育再進化。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南閱讀教育再創新里程碑！教育局4日舉辦「布可星球進化記者會」，由市長黃偉哲與教育局長鄭新輝共同揭曉台南首創閱讀理解平臺「布可星球」全新進化等級——第6等級「永續共生的星球」。

此次升級象徵閱讀學習從理解文本出發，進一步連結城市發展與永續議題，引導學生在閱讀歷程中對話現實世界，展現臺南深化閱讀教育的決心。

市長黃偉哲表示，閱讀能力不只是個人學習的基礎，更是形塑城市文化底蘊與整體素養的關鍵。台南自2020年起建置布可星球閱讀理解平臺，並同步優化校園與社區閱讀環境，持續提升閱讀資源可近性，讓閱讀自然融入市民日常。黃偉哲指出，閱讀的價值不僅在於習慣養成，更在於培養思考能力、理解他人觀點，進而拓展面向世界的視野，期盼布可星球持續陪伴孩子在不同成長階段穩定累積閱讀理解力。

教育局長鄭新輝表示，布可星球自上線以來，已成為臺南各級學校推動普及閱讀的重要工具，透過任務化設計與星球升級機制，讓學生清楚看見閱讀累積的歷程與成果。目前參與人數已超過16萬人，累積閱讀能量突破3.2億，每日平均上線人數超過3,500人，累積蒞站人次逾4,063萬，顯示閱讀已成為南市學生的日常學習風景。

此外，根據台師大SmartReading團隊研究指出，透過布可星球平臺選書、閱讀與「挖礦」任務的國中小學生，其閱讀理解表現顯著成長，顯示南市建置的系統化閱讀平臺，確實能有效提升學生的閱讀理解力與學習力。

鄭新輝進一步指出，此次進化至第6等級「永續共生的星球」，閱讀內容將全面對接聯合國永續發展目標（SDGs），納入永續城市、海洋生態與陸地生態等主題，並結合相應文本與任務設計，引導學生在閱讀中思考科技發展與環境共存的課題。同步推出臺灣黑熊、石虎、藍鯨等新角色，學生可透過累積閱讀能量進行「復育」與「拯救」，讓閱讀歷程轉化為具體行動想像。

記者會現場也邀請布可星球「布可能量達人」分享學習歷程。文元國小一年級學生魏立名表示，從一開始對「挖掘布可」感到緊張又好奇，到完成任務、角色升級後逐漸建立閱讀信心，「看到角色升級就像破關一樣，很有成就感」。南區新興國小四年級學生劉家澄則分享，透過持續參與閱讀任務，逐步掌握抓重點與理解段落內容的方法，閱讀速度與理解力都有明顯進步。

教育局表示，布可星球自2020年8月上線以來，依學生學習歷程與閱讀表現滾動調整閱讀文本與任務設計，持續優化平臺功能。未來也將結合教師專業支持與多元閱讀活動，讓平臺不僅是學生自主閱讀工具，更成為學校深化閱讀素養的重要教學資源，持續推動臺南閱讀教育向下扎根、向外延伸。