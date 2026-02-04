中配中常委遭爆宣誓「落實習近平思想」　國民黨：由考紀會說明

▲國民黨文傳會主委吳宗憲。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨（4日）就職的29名中常委中，其中一位中配勤彭蓁遭台灣青年世代共好協會理事長張育萌揭露，曾公開宣誓「落實習近平新時代中國特色社會主義思想」，也揚言改掉中國配偶取得台灣國籍比東南亞配偶多2年的現象，讓張育萌痛批「國民黨已經自我染紅，沒有底線」。國民黨文傳會主委吳宗憲對此回應，如果有疑慮的話，還是會由考紀會來做說明。

張育萌稍早指出，勤彭蓁是雲南台商，一路當到中國的全國台企聯副會長。她名下的「企業雲台文旅集團」，核心理念寫得很清楚，「兩岸一家親，雲台一家人」。2019 年，香港爆發反送中運動，雲南省台辦集合媒體，採訪台商時，勤彭蓁喊話「非常期盼兩岸能夠早日統一、和平發展，台灣同胞能夠與大陸同胞提早享受大陸的發展機遇。」

針對中常委紅統爭議跟民眾黨主席黃國昌直言「不能被中國予取予求」，吳宗憲回應，國民黨主鄭麗文的路線從來都沒有讓中國予取予求，所以之後會去問一下黃國昌，他是看到哪一件事或他立論的基礎是甚麼？鄭麗文再三對外說明過，要的是兩岸和平，這是最高原則，因此兩岸需要的就是好好的談、順暢的溝通。

吳宗憲接著解釋，對於勤彭蓁的論述，國民黨黨章跟黨綱都有規範，如果有黨員違反規定，就會依據規章去處理，但這不是文傳會的業務，若有疑慮會由考紀會說明。