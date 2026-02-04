福建更生保護跨海傳情　書畫迎春關懷馬祖更生人

▲跨海送暖迎新春，福建更保關懷馬祖更生人。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／馬祖報導

為落實對收容人的實質關懷，並強化第一線輔導與技訓成效，福建更生保護會董事長毛有增（現任金門高分檢檢察長）於昨（3日）跨海前往馬祖，主持「書畫春聯迎馬年」春節入監關懷活動，親自走進連江分監，為收容人送上年節祝福與社會溫暖。

毛有增董事長此行偕同連江地檢署檢察長林彥良、福建更生保護會董事陳國禮、顧問林寶霞，以及更生輔導員吳明遠、陳書廉、王淑佩、林克武、陳紫開等人，一同攜帶春節水果與關懷物資入監關懷，展現司法、民間與志工體系攜手支持更生人重啟人生、勇敢向前的堅定立場。

毛有增致詞時高度肯定近期技訓與輔導成果。他指出，福建更保依收容人學習意願，於2025年在連江分監開辦「素描寫生班」，在曹楷智老師悉心指導下，並有林彥良檢察長及林克武等志工夥伴長期陪伴參與，收容人逐步培養藝術專長，並於本次活動中親手揮毫書寫春聯，如「千里奔馳迎更生、馬蹄躍動保平安」等字句，字裡行間充分展現對未來重生的期盼與自我勉勵。

毛有增也分享金門監獄「電匠班」的亮眼成果，指出9位受訓學員全數通過國家技檢學科測驗，甚至出現滿分佳績，顯示更生人透過專業技能訓練，展現積極向上、翻轉人生的決心與行動力。

針對連江分監受限於場地規模，尚難比照本監開設水電或農作班等課程，毛有增特別勉勵收容人集思廣益，主動提出感興趣的技能學習需求。他表示，只要在場地條件與戒護人力允許下，更生保護會一定全力協助促成，協助收容人習得一技之長，為日後順利回歸社會做好準備。

時值歲末寒冬，馬祖氣候寒冷多變，毛有增也貼心叮嚀收容人務必注意保暖、保重身體，並特別感謝陳國禮董事適時關懷，日前慷慨捐贈冬被充實生活物資，讓關懷與溫暖不因高牆而中斷。面對即將到來的農曆新年，他期勉每一位收容人都能「萬象更新、築夢踏實」，在社會支持與自身努力下，勇敢翻轉人生，迎向嶄新未來。

活動圓滿結束後，毛有增另行主持志願服務聯繫會報，親自頒發法務部新聘董事聘書予陳明傑先生，並致贈感謝狀予陳國禮董事，感謝其於114年度對更生保護經費的鼎力支持與無私奉獻，為更生人輔導工作注入穩定而溫暖的力量。