地方 地方焦點

撐起心靈避風港！心理健康支持方案　青壯世代減壓有靠山

▲玉里醫院簡以嘉院長指出：「心理健康是幸福生活的基石，不應讓壓力打敗心靈。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲玉里醫院簡以嘉院長指出：「心理健康是幸福生活的基石，不應讓壓力打敗心靈。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

15至45歲的青壯世代正處於人生最為波濤洶湧的階段。他們可能是面臨升學壓力的學生、初入職場的小資族，或是肩負家庭與經濟責任的中堅份子。這群人因處於多重轉折點，心理壓力往往涉及家庭、教育、就業與經濟等複雜因素，若缺乏適當紓解，心理健康容易在不知不覺中透支。衛福部玉里醫院因此持續推動「青壯世代心理健康支持方案」，期盼為這群疲憊的心靈撐起一座避風港。

▲玉里醫院簡以嘉院長指出：「心理健康是幸福生活的基石，不應讓壓力打敗心靈。（圖／玉里醫院提供，下同）

方案自今年1月1日正式起跑，服務對象涵蓋15至45歲的本國籍民眾及持健保卡之外籍人士。值得一提的是，方案名額採年度獨立計算，即便過去已用完113或114年度三次補助額度的民眾，在115年度仍可重新獲得最多三次心理諮商補助。政府每次補助最高1,600元，服務時間至少40分鐘，藉由經濟支持降低民眾尋求專業協助的門檻，讓心理健康門診不再是奢侈的負擔。

玉里醫院簡以嘉院長指出：「心理健康是幸福生活的基石，不應讓壓力打敗心靈；玉里醫院珍視這項政策，不僅減輕民眾經濟負擔，更希望提升社會對心理衛生的正確認識。」

▲玉里醫院簡以嘉院長指出：「心理健康是幸福生活的基石，不應讓壓力打敗心靈。（圖／玉里醫院提供，下同）

賴雲騰臨床心理師表示：「雖然三次諮商額度對處理深層議題有限，但卻是民眾開啟『看見自己』旅程的契機。在安全且具隱私的環境中，參與者能放心傾訴生活困擾，並在被理解與接納的過程中，重新找回面對挑戰的力量。」賴心理師強調：「心理師不僅提供建議，更是陪伴者，與來訪者一同穿越心理困境的迷霧，幫助他們找回內心的平靜。」

臨床心理科林義盛主任說：「玉里醫院臨床心理科團隊長期承擔花蓮南區心理衛生重任，透過專業臨床心理師群，提供親切便利的諮商服務，確保每一份求助都能獲得妥善專業對待與隱私保護。」

玉里醫院深耕花蓮南區，願成為每一顆疲憊心靈的後盾。符合15至45歲資格的民眾，不論過去是否曾參與過方案，只要有心理支持需求，皆可直接撥打本院預約專線或前往洽詢，開啟這場為期三次、充滿溫暖與理解的心理支持之旅。

如您或您的親友有類似需求，請撥打03-8886141#1149找賴雲騰心理師或撥打掛號室分機報名本方案#1101、1102。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

心靈避風港心理健康支持方案青壯世代減壓靠山

