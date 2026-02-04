盼以「父母心」治理新竹縣　陳見賢：新竹需要能穩穩接手的人

▲陳見賢。（圖／陳見賢辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

新竹縣副縣長陳見賢投入國民黨新竹縣長選舉，日前他接受《鏡週刊》專訪時提到，對他而言，縣政治理不是躲在辦公室看數據，而是要站在第一線，把每一件不討喜卻必須完成的事，「一件一件處理好」。「為官者父母心」，這句話是陳見賢投身公職多年的座右銘；新竹縣正處於發展的後段關鍵期，不需要追求短期聲量，而是需要一個完全了解運作、能穩穩接手的人，避免留下行政空窗與建設爛尾。

陳見賢回顧 2023 年竹北瓦斯氣爆事件，當黑煙直竄、人心惶惶之際，他在第一時間趕赴現場，同步集結消防、警政、社政及瓦斯公司。這並非臨時起意的危機處理，而是他口中早已內化的工作節奏。他直言，「事情發生了，就要站在最前面，把該做的事完成。」在那場危機中，他受命整合多方資源，從掌握傷者狀況、安置受災戶到清查漏氣風險，事必躬親。隨後更進一步推動預防性工程，包括更換軸流閥及推廣微電腦瓦斯表，將事故轉化為長期的安全機制。陳見賢強調，他不喜歡錦上添花，但「雪中送炭的事一定要做」，這種「把事做到後面」的態度，正是他與現場基層站在一起的證明。

陳見賢從地方民代出身，到縣府體系多年。他形容縣府是一套高度分工的行政系統，一個案子要推動，背後牽涉預算、法規、採購、用地取得及與中央的溝通。他自信地表示，新竹縣政能落地，關鍵在於有人「真的知道每一關卡在哪」。他認為，新竹縣幅員廣大且城鄉差距明顯，政策不能只有一套標準答案。唯有熟悉制度運作，才能在不同地區調整節奏。他以「父母心」比喻，年輕家長要的是托育，長輩要的是醫療照護；因此，他協助引進生醫資源、成立高齡長照處，並透過調整校舍量能解決教育缺口，目的都是為了精準「接住」縣民的需求。

面對新竹縣日益嚴峻的交通壓力，陳見賢的治理邏輯展現了極高的現實感。針對竹科與工業區每日超過十萬人的通勤潮，他並未拋出「蓋捷運就好」的簡單口號，而是坦言道路量能不足是長期累積的現實。

「規劃可以講，但不能畫大餅」，陳見賢指出，捷運工程並非一蹴可幾，因此縣府採取「長短並行」的策略。短期內導入 AI 智慧交通管理優化秒差，中期則推動國道 1 號拓寬與台一線替代道路。至於捷運，則是踏實地跑完可行性研究與路網規劃，「要把基礎先打好，讓專業判斷有落地的空間，而不是等到要做時才發現沒準備。」

談到未來，陳見賢最憂心的不是新的挑戰，而是「政策中斷」。他指出，包括竹科三期、台知園區、AI 智慧園區及各項重大交通建設，都是跨年度的長期工程，最怕「換人就重來」。「會做事的人，比不上會做秀的人；會說話的，比不上會說謊的。」陳見賢這句時常被地方轉述的話，道盡了他對當前政治風氣的觀察。他深信「行百里者半九十」，新竹縣正處於發展的後段關鍵期，不需要追求短期聲量，而是需要一個完全了解運作、能穩穩接手的人，避免留下行政空窗與建設爛尾。

陳見賢說，讓生活在這塊土地上的人以身為新竹縣民為榮，從來不是口號。他選擇站在台上講效率之前，先在現場看進度，用踏實的腳步，確保每一項政策都能轉化為縣民真正能感受到的幸福感。