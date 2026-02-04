　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盼以「父母心」治理新竹縣　陳見賢：新竹需要能穩穩接手的人

▲▼新竹縣國民黨初選紛擾未歇　陳見賢辭黨職止爭議、強調依制度整合藍營。（圖／陳見賢辦公室提供）

▲陳見賢。（圖／陳見賢辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

新竹縣副縣長陳見賢投入國民黨新竹縣長選舉，日前他接受《鏡週刊》專訪時提到，對他而言，縣政治理不是躲在辦公室看數據，而是要站在第一線，把每一件不討喜卻必須完成的事，「一件一件處理好」。「為官者父母心」，這句話是陳見賢投身公職多年的座右銘；新竹縣正處於發展的後段關鍵期，不需要追求短期聲量，而是需要一個完全了解運作、能穩穩接手的人，避免留下行政空窗與建設爛尾。

陳見賢回顧 2023 年竹北瓦斯氣爆事件，當黑煙直竄、人心惶惶之際，他在第一時間趕赴現場，同步集結消防、警政、社政及瓦斯公司。這並非臨時起意的危機處理，而是他口中早已內化的工作節奏。他直言，「事情發生了，就要站在最前面，把該做的事完成。」在那場危機中，他受命整合多方資源，從掌握傷者狀況、安置受災戶到清查漏氣風險，事必躬親。隨後更進一步推動預防性工程，包括更換軸流閥及推廣微電腦瓦斯表，將事故轉化為長期的安全機制。陳見賢強調，他不喜歡錦上添花，但「雪中送炭的事一定要做」，這種「把事做到後面」的態度，正是他與現場基層站在一起的證明。

陳見賢從地方民代出身，到縣府體系多年。他形容縣府是一套高度分工的行政系統，一個案子要推動，背後牽涉預算、法規、採購、用地取得及與中央的溝通。他自信地表示，新竹縣政能落地，關鍵在於有人「真的知道每一關卡在哪」。他認為，新竹縣幅員廣大且城鄉差距明顯，政策不能只有一套標準答案。唯有熟悉制度運作，才能在不同地區調整節奏。他以「父母心」比喻，年輕家長要的是托育，長輩要的是醫療照護；因此，他協助引進生醫資源、成立高齡長照處，並透過調整校舍量能解決教育缺口，目的都是為了精準「接住」縣民的需求。

面對新竹縣日益嚴峻的交通壓力，陳見賢的治理邏輯展現了極高的現實感。針對竹科與工業區每日超過十萬人的通勤潮，他並未拋出「蓋捷運就好」的簡單口號，而是坦言道路量能不足是長期累積的現實。

「規劃可以講，但不能畫大餅」，陳見賢指出，捷運工程並非一蹴可幾，因此縣府採取「長短並行」的策略。短期內導入 AI 智慧交通管理優化秒差，中期則推動國道 1 號拓寬與台一線替代道路。至於捷運，則是踏實地跑完可行性研究與路網規劃，「要把基礎先打好，讓專業判斷有落地的空間，而不是等到要做時才發現沒準備。」

談到未來，陳見賢最憂心的不是新的挑戰，而是「政策中斷」。他指出，包括竹科三期、台知園區、AI 智慧園區及各項重大交通建設，都是跨年度的長期工程，最怕「換人就重來」。「會做事的人，比不上會做秀的人；會說話的，比不上會說謊的。」陳見賢這句時常被地方轉述的話，道盡了他對當前政治風氣的觀察。他深信「行百里者半九十」，新竹縣正處於發展的後段關鍵期，不需要追求短期聲量，而是需要一個完全了解運作、能穩穩接手的人，避免留下行政空窗與建設爛尾。

陳見賢說，讓生活在這塊土地上的人以身為新竹縣民為榮，從來不是口號。他選擇站在台上講效率之前，先在現場看進度，用踏實的腳步，確保每一項政策都能轉化為縣民真正能感受到的幸福感。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳淡如認「放棄日本長居權」：國民年金多得可怕
快訊／3張加油中200萬　獎落2縣市
快訊／17張千萬發票！　幸運兒一次看
快訊／馬如龍49歲兒猝逝　相驗死因曝光
快訊／竹聯幫大老吳敦病逝　黑白兩道震驚
袁惟仁病逝！吳宗憲悲吐「才剛匯大筆金額」嘆：一路好走
輝達北士科權利金拍板！金額是秘密　地上權設定「50+20」年
快訊／兒被鄰居刺胸奪命　母悲再無人孝順...求重判結局曝
搭機「目睹超沒品一幕」萬人崩潰　前空姐曝：無法勸阻
霍諾德認爬101前「超級抖」！　女兒爬冰箱不敢罵：我沒資格

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

姚文智電影公司拿7千萬補助　國民黨諷退休紅包：文化部別裝死

蔣萬安27本「市長書單」全公開！　《黃仁勳傳》也在列

3監委濫用公務車懲處僅要求道歉　黃國昌嗆廢物院：刪到0元！

盼以「父母心」治理新竹縣　陳見賢：新竹需要能穩穩接手的人

李貞秀棄陸籍遭拒！邱垂正籲努力一下　柯文哲：要怎麼努力？

農曆年前請辭投入新北選戰？　李四川重話駁斥：絕沒這件事

美國非民進黨藉口！白版軍購條例惹議　柯文哲：會跟華盛頓直接溝通

輝達北士科權利金拍板！金額是「秘密」　地上權設定「50+20」年

中配中常委遭爆宣誓「落實習近平思想」　國民黨：由考紀會說明

國共智庫論壇喊「兩岸中國人」推15共識　綠：與主流民意背道而馳

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

陸屁孩放火燒死薩摩耶

姚文智電影公司拿7千萬補助　國民黨諷退休紅包：文化部別裝死

蔣萬安27本「市長書單」全公開！　《黃仁勳傳》也在列

3監委濫用公務車懲處僅要求道歉　黃國昌嗆廢物院：刪到0元！

盼以「父母心」治理新竹縣　陳見賢：新竹需要能穩穩接手的人

李貞秀棄陸籍遭拒！邱垂正籲努力一下　柯文哲：要怎麼努力？

農曆年前請辭投入新北選戰？　李四川重話駁斥：絕沒這件事

美國非民進黨藉口！白版軍購條例惹議　柯文哲：會跟華盛頓直接溝通

輝達北士科權利金拍板！金額是「秘密」　地上權設定「50+20」年

中配中常委遭爆宣誓「落實習近平思想」　國民黨：由考紀會說明

國共智庫論壇喊「兩岸中國人」推15共識　綠：與主流民意背道而馳

姚文智電影公司拿7千萬補助　國民黨諷退休紅包：文化部別裝死

台南、苗栗接連發生砍人案　警政署：加強見警率與通報應變機制

神鬼女會計和大嫂9年詐公司2億　又被查出聯手丈夫騙千萬

房貸40年真的不可怕？他喊「年紀太大」才是　兩派吵翻

大S生前是俠女！霸氣喊「賺錢養吳佩慈」　小刀受囑託爆：心地好到難以相信

鍾欣凌跟老公分房三年　自爆高中就偷看A片

盧秀燕慰問谷關消防分隊　市府將持續投入資源強化山域救災能量

將ART納入台美《矽盛世宣言》的戰略思考

神級年貨開搶！Mia C'bon「金馬賀歲 馳躍新春」尊榮登場　頂級和牛、進口精品禮盒打造質感圍爐

福島大內宿超詳細鐵道巴士轉乘攻略！必登觀景台俯瞰雪白街道

周湯豪把粉絲姐姐說成媽媽　「原地社死」瘋狂解釋XD

政治熱門新聞

快訊／選港湖議員強勢回歸！　高嘉瑜：希望重新做人、從頭開始

軍公教要發年終了！2月6日入帳　年終+考績平均可拿2.5個月

不甩鄭麗文稱「我們中國人」　蔣：我是台灣人

港湖最強吸票機回歸議員選戰　最大受害者憂：希望高嘉瑜手下留情

沈慶京：林俊言曾說「柯P非好人，你沒必要犧牲」

美國共和黨議員才轟藍白　今換民主黨議員發聲：非削弱防禦的時候

賴清德「找好老師不如找好書」惹議　府貼逐字稿：勿栽贓

總統級書單！賴清德去年推BL漫畫　今年看GL《課金派戀愛》

賴清德「好老師不如好書」挨轟　律師：斷章取義的肯定不是好老師

黃國昌：在野黨2026最大戰略打下高雄

全教產轟賴清德「好老師不如好書」侮辱　綠支持者灌爆：造謠爛老師

台灣首次入榜十大船東國　船舶產值達628.7億美元

藍台中人選未定基層焦慮　江啟臣：與楊瓊瓔是不同階段的同行者

點李貞秀「退大陸國籍申請表」5錯誤　石明謹質疑：臨時亂填的

更多熱門

相關新聞

陳見賢辭竹縣黨部主委　徐欣瑩不領情：國民黨要防「一屍五命」

陳見賢辭竹縣黨部主委　徐欣瑩不領情：國民黨要防「一屍五命」

國民黨新竹縣長陷入新竹縣副縣長陳見賢與立委徐欣瑩的提名之爭。由於陳見賢被徐欣瑩質疑操縱黨務「球員兼裁判」，今（2日）下午辭國民黨新竹縣黨部主委。對此，徐欣瑩表示，問題不在於陳見賢辭不辭職，關鍵是在初選辦法公不公平、科不科學、透不透明，能不能反應真實民意，選出最強候選人？徐強調，「團結在黑箱之下是共犯，打破黑箱才是真正的負責。」 她也警告國民黨若不改革，恐因黑金問題產生「一屍五命」的外溢效應。

藍新竹縣長初選採73制　徐欣瑩動向成關鍵

藍新竹縣長初選採73制　徐欣瑩動向成關鍵

大新竹藍白合？陳見賢、邱臣遠同框　對話區域治理藍圖

大新竹藍白合？陳見賢、邱臣遠同框　對話區域治理藍圖

竹縣平均薪資5.7萬超車北市　陳見賢揮毫「宜居竹縣」

竹縣平均薪資5.7萬超車北市　陳見賢揮毫「宜居竹縣」

竹縣國民黨初選紛爭　陳見賢辭黨職止爭議

竹縣國民黨初選紛爭　陳見賢辭黨職止爭議

關鍵字：

新竹縣陳見賢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面