處理車禍意外變救命現場！　男駕駛癲癇發作困車內警即時馳援

▲市警二分局員警巡邏時發現男駕駛身體有異狀，立即通報救護人員到場協助，成功化解危機。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局博愛派出所員警於3日晚間8時執行巡邏勤務時，原欲前往處理一起交通事故，行經中西區開山路與樹林街口時，發現一輛自小客車違規停放於路口，員警上前查看，卻意外發現駕駛癲癇發作困車內，警方馬上通報一一九，展開一場緊急救命行動。

員警靠近車輛後，赫然發現車內年約34歲李姓男子身體出現異狀，疑似癲癇發作，情況一度相當危急。副所長蔡孟紘與警員周善遠立即提高警覺，第一時間合力將李男攙扶下車，安置至安全位置，並迅速通報119請求救護人員到場支援，爭取寶貴救援時間。

經了解，李男當日自北部南下與友人會面，疑因長途駕駛導致疲勞，加上本身有癲癇病史，才在行車途中突發狀況。所幸巡邏員警即時察覺異狀、處置得宜，成功避免更嚴重意外發生。李男隨後由救護車送往新樓醫院治療，目前已無大礙，並對警消人員的即時協助表達由衷感謝。

市警二分局提醒，若本身患有慢性疾病或相關病史，駕車上路前應審慎評估身體狀況，並注意充分休息，避免疲勞駕駛；若行車途中感到身體不適，應立即將車輛停靠於安全處所，並撥打119或110請求協助，以確保自身及其他用路人安全。