地方 地方焦點

埔里發放1至5歲兒童生日禮金　申請時間方法一次看

▲埔里鎮公所發放1至5歲兒童生日禮金。（圖／埔里鎮公所提供）

▲埔里鎮公所發放1至5歲兒童生日禮金。（圖／埔里鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮公所自今年起推動兒童生日禮金，凡生日後滿1至5歲並符合資格的兒童，1年可獲得2萬元；鎮公所特別提醒家長，務必在兒童生日後3個月內主動提出申請，一旦逾期即視同自動放棄。

鎮公所今天於鎮立幼兒園舉行兒童生日禮金發放記者會，鎮長廖志城表示，該所財政近狀況8年來積極改善、趨於健全，因此全力提升社會福利措施與擴大建設，113年已將生育補助金每胎從1萬元提高為2萬元，去年底更獲鎮民代表會支持審議通過、於今年起再推動兒童生日禮金，盼能減輕家長育兒的經濟負擔。

▲埔里鎮公所發放1至5歲兒童生日禮金。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所指出，只要自今年起生日後滿1至5歲兒童及父母一方或監護人設籍埔里滿1年，即可申請兒童生日禮金，應備資料包括兒童戶籍謄本（限申請當月且記事欄不得省略）、父母一方或監護人或實際照顧者之戶口名簿或戶籍謄本（限申請當月且記事欄不得省略）、申請人及代辦人身分證及印章、申請人存摺封面影本，連同申請書及完成簽名或蓋章的領據，向該所民政課提出申請；發放採匯款方式，相關作業程序約需3週，至1月30日止有66件申請案、12件已完成審核匯款，其餘也在辦理請款階段，最快2月初就能入帳。

▲埔里鎮公所發放1至5歲兒童生日禮金。（圖／埔里鎮公所提供）

廖志城強調，該項福利政策是採申請制，滿1至5歲及符合設籍滿1年等相關規定的兒童，家長務必在其生日後的3個月期限內，主動備齊相關資料向鎮公所民政課申請，否則逾期視同自動放棄，為讓民眾更清楚申辦資格與要件，鎮公所除加強網路宣傳，也印製相關海報於各里、社區、學校及公私立幼兒園張貼。

02/02 全台詐欺最新數據

459 1 9993 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

埔里鎮兒童生日禮金1歲5歲申請

