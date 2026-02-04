淫魔艾普斯坦檔案炸英國！王室、政壇兩頭燒　前駐美大使退出工黨

▲ 曼德森安德魯及前妻佛格森捲入艾普斯坦案。（圖／路透、達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國司法部1月底解密逾300萬份淫魔富商艾普斯坦相關文件，使英國王室與政壇陷入前所未有的風暴。這批新曝光的檔案揭露3名英國重量級人物與這名已故性侵犯金融家的往來細節，從白金漢宮到國會殿堂無一倖免。

安德魯跪趴不雅照曝光 女控訴溫莎別墅性侵

▲ 艾普斯坦檔案公開安德魯不雅照。（圖／路透）

綜合CNN等外媒，已被剝奪頭銜的前王子安德魯．蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）首當其衝。最新文件中出現多張令人震驚的照片，可見安德魯以四肢著地姿勢跪趴在一名仰躺的女子身旁，其中一張照片中他的手甚至放在對方腹部。這些未註明日期與地點的影像雖未直接指涉不法行為，卻令他的處境雪上加霜。

更具殺傷力的是電郵往來紀錄，艾普斯坦2010年8月邀請安德魯在倫敦與一名「友人」共進晚餐，安德魯欣然答應並表示「很樂意見她」，艾普斯坦隨後描述這名26歲俄羅斯女子「聰明、美麗、值得信賴」。

而泰晤士河谷警方3日表示，已接獲一名女性聲稱曾於2010年被帶往溫莎某處發生性行為的通報。美國律師愛德華茲（Brad Edwards）代表這名當時20多歲的女子表示，她在安德魯位於溫莎的王室別墅過夜後，還被安排參觀白金漢宮並享用下午茶，目前不清楚她是否就是電郵中提及的俄國女子。

英國首相施凱爾1月31日公開喊話，呼籲安德魯赴美國國會作證。他強調，「任何掌握資訊的人都應該準備好以任何被要求的形式分享資訊，否則就無法真正以受害者為中心。」安德魯的兄弟愛德華王子（Prince Edward）杜拜首度回應此事，僅表示「記住受害者永遠是最重要的」。

前妻佛格森親密電郵曝光 「乾脆娶了我吧」

▲ 佛格森與艾普斯坦過從甚密。（圖／達志影像／美聯社）

安德魯的前妻「佛姬」（Fergie）佛格森（Sarah Ferguson）同樣陷入泥淖，新公開的電郵顯示她與艾普斯坦關係遠比外界所知更為密切。2009年3月她寫道，「與你共進午餐後短短一周內，一切似乎都好轉了。我從未如此感動於朋友的善意，謝謝你傑佛瑞，你是我一直渴望擁有的哥哥」；2010年1月她甚至寫下，「你是傳奇人物，我無法用言語形容對你慷慨與善良的愛與感激。我隨時為你效勞，乾脆娶了我吧。」

文件更揭露艾普斯坦試圖利用佛格森洗白形象，他要求公關公司起草聲明，希望由佛格森發布。2011年3月，艾普斯坦寫信給公關顧問表示，「我想佛姬現在可以說，我不是戀童癖」，對方回應有「策略」能讓報紙停止使用該稱呼，其中一招就是「讓佛姬撤回言論」。受到風波影響，佛格森的慈善基金會「莎拉信託」2日宣布無限期關閉。

「黑暗王子」曼德森洩密醜聞 遭刑事調查

▲ 美國去年5月宣布與英國達成貿易協議時，曼德森與川普握手。（圖／路透）

最具爆炸性的醜聞主角是前駐美大使曼德森（Peter Mandelson），這名素有「黑暗王子」之稱的工黨重臣去年9月因艾普斯坦案被解職，1日宣布退出工黨。最新文件顯示，曼德森2009年擔任商務大臣期間，曾將敏感政府文件洩露給艾普斯坦，包括一份主張出售200億英鎊資產以減輕債務的備忘錄，以及工黨稅收政策規劃。

電郵紀錄更顯示，2009年12月曼德森曾與艾普斯坦討論英國對銀行家紅利課徵額外稅款的計畫。艾普斯坦詢問是否應該讓「傑米」再次打電話給「達林」，前者疑似指摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon），後者則是時任財政大臣達林（Alistair Darling），而BBC報導稱達林後來和戴蒙進行一通「痛苦且憤怒」的電話。

倫敦警察廳宣布對這名72歲前官員展開刑事調查，罪名是公職人員行為不當，前首相布朗（Gordon Brown）已致函警方提供相關資訊。首相官邸則透露，施凱爾在3日內閣會議上批評曼德森「辜負國家期望」，洩露電郵的行為「可恥至極」。政府正草擬法案，希望盡快剝奪曼德森的貴族爵位。他預計4日辭去上議院議員職務。

►查爾斯趕人！安德魯被逐出皇家莊園 爆曾喊「想當艾普斯坦寵物」