大陸 大陸焦點 特派現場

開放上海居民赴金馬遊！　國台辦籲民進黨「解除阻撓禁限」

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

「國共智庫論壇」昨日剛順利閉幕，大陸文旅部今（4）日發布最新旅遊措施，宣布將於近期正式恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。大陸國台辦隨後表態「積極支持，樂見其成」，同時呼籲民進黨當局解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的「阻撓禁限」，盡早恢復大陸居民赴台旅遊。

大陸國台辦發言人陳斌華發布「答記者問」表示，大陸方面始終秉持「兩岸一家親」理念，一貫支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，為台灣同胞謀利造福。

陳斌華說，文化和旅遊部宣布將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，是順應兩岸同胞熱切期盼加強交流往來的切實舉措，回應了台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，「我們對此積極支持，樂見其成」。

陳斌華強調，希望民進黨當局正視島內（指台灣）主流民意和業界呼聲，解除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，盡早恢復大陸居民赴台旅遊。

大陸文旅部稍早釋出最新消息，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

文旅部指出，目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供優質服務和產品。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

