佔地50年！金紙鋪終於收攤　彰化南瑤宮盼升格國定古蹟

擁有300年歷史的彰化市信仰中心南瑤宮是彰化縣定古蹟，1月31日完成第一期修復工程後舉行入火安座大典。彰化市長林世賢正式宣布，公所將再次積極爭取南瑤宮升格為「國定古蹟」，並期盼能在他今年底任期屆滿前達成此一文化里程碑，為「彰化媽」保有重要文化資產。

事實上，南瑤宮的升格之路並非一帆風順。早在2017年，彰化縣政府就曾將南瑤宮與鹿港天后宮一同提報為國定古蹟候選名單。然而，2019年文化部審議結果出爐，僅鹿港天后宮通過，南瑤宮鎩羽而歸，令地方各界感到錯愕與惋惜。

林世賢直言，當年審核委員實地會勘時，發現南瑤宮「虎邊」（面對廟宇的右側）長期被一間私人經營的金紙鋪占用，此景讓委員不禁質疑「這樣也要申請升格？」這成為南瑤宮當年未能晉升國定古蹟的關鍵原因之一。

林世賢指出，他上任後即發現此一歷史遺留問題，由於該金紙鋪家族自50餘年前從前任經營者頂讓後，長期占用南瑤宮建物內約34平方公尺的空間，便要求店家搬遷卻遭索價500萬元，2021年雙方對簿公堂，一審敗訴，但上訴二審台中高分院審理後認定，其占用並無合法權源，判決必須將物品清空、返還建物。

隨著南瑤宮2023年啟動修復工程必須關閉廟門，該金紙鋪終於搬離，市公所也隨後將占用建物拆除，徹底解決了長達半個多世紀的占用問題。「私人占用公家廟產，於情於理於法都不合。」林世賢強調，在重新擬定訴訟策略並更換律師團隊後，最終透過司法途徑贏回廟產完整使用權，這也為重新爭取古蹟升格掃除了最根本的障礙。

林世賢表示，隨著第一期修復完成與占用問題解決，市公所已準備好相關文件，將於今年內再次正式向文化部提報，爭取南瑤宮升格為國定古蹟。若能成功升格，不僅意味著南瑤宮的歷史、藝術與文化價值獲得國家級的最高肯定，未來在維護修繕上也更能獲得中央政府的經費補助，使這座珍貴的文化資產得到更完善的保存。

