日媒《共同社》：日本政府協調2月18日選出「新任首相」

▲日本首相兼自民黨總裁高市早苗3日前往埼玉縣所澤市進行街頭演說，為該選區自民黨候選人柴山昌彥站台輔選。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本眾議院選舉將於2月8日投開票。日媒《共同社》獨家揭露，日本政府與執政黨已著手協調，計畫於2月18日召開特別國會，進行首相指名選舉，選出新任首相。新首相預計當天就任後立刻展開組閣作業，完成相關任命程序後，正式啟動新內閣運作，後續也將展開年度預算與法案審議。

日媒《共同社》昨（3）日引述多名日本政府與自民黨內相關人士的說法，隨著眾議院大選即將於8日展開，政府與執政黨已就特別國會的召集日期進入實質協調階段，方向鎖定在2月18日。屆時將在特別國會中舉行首相指名選舉，選出新任首相。

報導指出，新首相一經指名，將隨即著手組成新內閣，並在皇居完成首相任命儀式與閣員認證儀式，象徵新政府團隊正式上路。若高市早苗內閣延續，特別國會也將同步處理2026年度預算案及其他重要法案，力拚在國會會期內完成審議與通過。

在新內閣成立之前，現任首相高市早苗領導的內閣仍將持續運作，因此特別國會的召集日期，將由現高市內閣拍板決定。眾議院選舉結束後，朝野各黨派預計召開協議會，由內閣官房長官木原稔正式對外說明特別國會的召集日，並就相關國會日程進行協商。

《共同社》同時公布的眾議院選舉終盤情勢調查，結果顯示自民黨有望在選舉中單獨取得過半席次（233席），並且極有可能與日本維新會持續維持執政聯盟。若執政黨自民黨順利勝出，高市早苗仍須依慣例率領內閣總辭職，並在特別國會中接受首相指名選舉。

報導分析，高市早苗極可能在首相指名選舉再度獲得多數眾議員支持，成為日本第105任首相。