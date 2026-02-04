陸軍1分鐘短片宣導「別做共諜傀儡」　籲官兵勇敢認錯爭取改過

記者蘇靖宸／台北報導

國軍涉共諜案威脅擴大，國防部長顧立雄多次強調加強官兵保防教育，且今年元旦起向訪美方啟用新版核密機制。陸軍司令部今（4日）透過短影片向官兵宣導「陷阱」無處不在，共諜慣用伎倆是先拍效忠影片、提供一般公務資料，但任何資料外流都是大事，呼籲勿作共諜傀儡，如果曾經踏入陷阱，要勇敢認錯，為自己爭取減輕處罰與改過的機會。

陸軍司令部4日在臉書上傳約1分鐘短影片並表示，共諜慣用伎倆是先要你拍效忠影片、提供一般公務資料，再來會說不會有刑責、單位無法查察、全程保密、已經有其他官兵拿到錢，但這是陷阱，恐淪為把柄，接著一步錯，步步陷，所以及時回報是唯一出路。

▲陸軍加強防共諜教育。（示意圖／記者林敬旻攝）

根據影片內容，陸軍在開頭寫「親愛的官兵弟兄姊妹，所謂陷阱是看起來無害、安全，實際上有害的『危險』，別以為非機密就沒事，『陷阱』無處不在」。接著進入動畫示意，一名官兵苦於金錢問題，遇到「阿金哥」傳訊息說「給你一條路」、「拍個軍證，甚至莒光課表也好」、「這一條幫你處理」，他心想只是拍個照片跟提供一般資料，所以照做；待債務解決後，卻被以軍證威脅交出機密資訊，結果越陷越深。

「別做共諜傀儡」。陸軍在片尾強調，任何資料外流都是大事，如果曾經踏入陷阱，勇敢認錯，為自己爭取減輕處罰與改過的機會，「我們也會協助你」，記得不要一錯再錯。

陸軍司令呂坤修上將先前主持主官視訊會議時，透過「司令給官兵的一封信」宣示陸軍「防詐騙、防洗錢、防共諜」決心；呂坤修強調，司令部未來將整合全方位、全面向、多元化、多管道的宣傳途徑，配合多管齊下的宣導與防制作為，透過各級主官、政戰主管的主動關懷與督導，結合保防、監察、法務、主計等相關部門共同執行，讓官兵同仁都可以獲得最新的資訊，免於成為下一個受害者。