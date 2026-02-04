王忠義弒親詐保案逆轉無罪　遭羈押739天獲刑事補償295萬

▲王忠義詐保弒親案無罪確定，獲得刑事補償295萬餘元。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

南投男子王忠義遭控殺害父母案，全案從殺人罪判處無期徒刑到無罪確定，過程曲折，僅依過失致死罪判1年2月，但此部分也尚未確定。王因殺人罪嫌遭受羈押739天，提出刑事補償，近期獲賠295萬餘元。

王忠義被檢方指控，於2014年將住院父親帶到溪邊，持鈍器攻擊致死，又帶著有身心障礙的母親到溪邊玩水，讓媽媽落水死亡，試圖詐領50萬保險金。

殺父案經一、二審判無罪，上訴最高院後又發回更審，仍因罪證不足，維持無罪；殺母案一審被判無期徒刑，經上訴高院後，改判無罪，檢方另依過失致死罪起訴，判1年2月，仍可上訴。

王忠義獲判無罪，去年12月提出刑事補償聲請狀，請求准以每日5千元計算，乘以遭受羈押739日，合計請求369萬5千元。

台中高分院認為，王忠義遭羈押時約39至41歲，是從事投影機校設工作，工作不穩定，有時也會打零工。自承因遭受羈押導致心理嚴重打擊，對於名譽損害重大。

高分院認為，檢方認為應該將過失致死罪判決結果，列入補償金額決定考量，但本件過失致死罪尚未確定，依刑事補償法所定，難以該罪當作考量因素。

高分院說，王忠義並無違反刑補法之逃亡、滅證、偽證、誤導偵查。認為以每日4千元補償較為適妥，合計得請求295萬6千元補償。