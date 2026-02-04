鍛鍊專業、科技救災！　南消初任幹部訓練強化指揮決斷與火場安全

▲台南市消防局辦理2026年初任幹部訓練，強化指揮官決斷能力與科技救災應用。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化消防指揮體系與火場應變能力，台南市消防局4日辦理「2026年初任幹部訓練」，針對25名新晉陞小隊長及7名自外縣市調回服務的科員，共計32名學員進行密集培訓，透過實務導向課程，協助幹部迅速接軌第一線指揮任務，全面提升救災效能與人員安全。

此次訓練聚焦「指揮官決斷」、「無人機資料運用」、「火場初期狀況回報」及「火煙狀況判讀與射水處置」四大核心課題，導入科技化救災思維，讓幹部在高壓、低能見度的災害現場，仍能精準掌握情勢並迅速下達正確指令。

市長黃偉哲表示，消防幹部是災害現場的靈魂人物，不只是執行救災任務，更肩負關鍵決策責任。隨著救災環境日益複雜，唯有透過專業訓練與科技工具輔助，才能兼顧救災效率與同仁安全，成為守護市民生命財產最堅實的後盾。

消防局長楊宗林指出，初任小隊長正處於從執行者轉型為領導者的重要階段，而調回本局的科員同仁亦是未來分隊長的重要儲備人選，因此特別強化無線電初期回報精準度，並結合無人機空拍視角，協助幹部在火煙環繞的現場，冷靜判斷火勢並精準運用射水戰術。

楊宗林局長也強調，優秀的指揮官除具備實務技能外，更需具備心理韌性與團隊管理能力。本次訓練透過反覆實作與情境模擬，建立一致的作戰語彙與標準流程，期盼每位幹部都能在關鍵時刻，帶領團隊安全完成任務，展現台南消防專業、穩健的守護力量。