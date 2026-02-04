威力彩衝9.7億！命理師點名「4生肖、4星座」偏財運旺爆：快去買

▲威力彩連28槓，下期頭獎衝9.7億。（示意圖／CTWANT資料照）

威力彩2日開獎第1050000010期，頭獎並未開出，至今已連28槓，下期2月5日開出的威力彩預估銷售3.4～3.6億元，頭獎累積金額預估上看9.7億元。清水孟國際塔羅小孟老師透露，近日有4星座及4生肖的財運特別旺盛，且不僅僅是指彩劵，就連投資股票基金與貴金屬也有望大賺一筆。

第四名：馬

屬馬的人本週偏財運很旺，建議在下注前可以多吃五穀類的食物，或者尋找有賣五穀雜糧附近的投注站下注，譬如麵包店、饅頭店、米店、便利商店旁的投注站。

第三名：羊

屬羊的人可以藉由另外一半，或者深愛的家人幫忙下注。除此之外，也可以尋找宗教廟宇，教堂旁的投注站，說不定可以成為下一個幸運兒。

第二名：猴

屬猴偏財運有所增強，若想投資股票基金，也很適合做投資。若想要購買彩劵，建議可以尋找飲料店旁、河堤邊、加水站的投注站進行下注。

第一名：鼠

老鼠投資運勢動能增強，可以尋找電波比較強的投注站，譬如電塔附近、手機通訊行、電力公司附近的投注站。

好運星座部分，小孟老師表示，雙子、處女、天秤、射手本週的偏財運特別旺盛。此外，他也特別分享好運時段，分別是上午9時至11時、中午11時至下午1時，以及下午1時至3時，建議可參考財神方位東方，並搭配粉色衣物或配飾增強財運。

