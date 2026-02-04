　
生活 生活焦點

搭機「目睹超沒品一幕」　萬人崩潰：我都會碰！前空姐曝無法勸阻

▲▼ 。（圖／0315chiao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲驚見乘客把雜誌當作腳踏墊。（圖／0315chiao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

機上的雜誌竟成了腳踏墊！一名女網友崩潰表示，近日搭飛機時目睹一名乘客脫下鞋子、襪子後，不想直接踩地板，竟把機上供人翻閱的免稅品雜誌鋪在地上當腳踏墊，雙腳直接踩在上面，畫面讓人頭皮發麻。文章引發破萬人崩潰回應，「我跟小孩會去翻雜誌來打發時間」、「真的要暈倒，我很常拿雜誌來翻」。

一名女網友在Threads表示，最近搭飛機時親眼目睹超傻眼畫面，一名乘客脫下鞋子與襪子後，因不想直接踩在地板上，竟隨手拿起免稅品雜誌鋪在地上，接著把襪子放上去，雙腳才踩在雜誌上休息，誇張行徑讓她當場看傻，也瞬間對機上雜誌產生陰影。

對此，原PO嚇壞直呼，奉勸大家搭乘飛機時，避免拿機上雜誌觀看，「因為你永遠不知道上一位乘客怎麼利用這本雜誌！」

前空服員無法勸阻！爆料安全須知卡也超噁

文章一出，引來破萬人也崩潰直呼，「上次去韓國，旁邊的韓國媽媽看雜誌是一邊沾口水一邊翻頁」、「隔著螢幕都聞到味道了」、「真的要暈倒，我很常拿雜誌來翻，我要吐了...為什麼有這樣的人啊」、「謝謝您提醒，之後出國絕對不會翻雜誌」、「太可怕了，我跟小孩會去翻雜誌來打發時間耶，超噁心的」、「下次搭飛機要準備酒精濕紙巾先擦一圈了」。

也有人勸戒，「飛機上最髒的地方，你永遠不知道上面有沒有尿布、垃圾碰到，航空公司基本上也不會清潔的就是了，前方椅背下面的伸縮置物口袋，基本上不要碰，也不要放東西」。

還有前空服員無奈訴苦，「這是常態，安全須知卡也是唷，然後還不能勸阻，會反過來靠杯我們怎麼沒提供一次性拖鞋...呵呵」。

※本文獲網友0315chiao授權提供。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

搭機「目睹超沒品一幕」　萬人崩潰：我都會碰！前空姐曝無法勸阻

