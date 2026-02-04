台北國際書展門票可抵購書　搭配文化幣放大「用2點送1點」

▲2026台北國際書展開幕，推出「平日門票全額抵用金」，吸引大批人潮。（圖／台北書展基金會提供）

記者林育綾／台北報導

「2026台北國際書展」自3日開展以來人潮不斷，「文化幣＋平日門票全額抵用金」雙重優惠一推出，吸引大批讀者排隊進場，平日入場還能將門票轉為「購書抵用金」，再搭配文化幣「2點送1點」放大，讓不少民眾直呼「一進場就有賺」，帶動書展開展初期的參觀熱度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台北國際書展期間推出「平日門票全額抵用金」措施。（圖／台北書展基金會提供）

今（4）日台北世貿一館上午湧現排隊人潮，學生族群成為現場主力，一名大四生黃同學表示，文化幣推出後不論看展、看戲、購書都相當便利，這次逛書展還能享有加碼回饋，「花同樣的錢，實際能買到更多書，感覺很不一樣」。

▲購買150元門票後，入場就拿到150元抵用金。（圖／台北書展基金會提供）

一般民眾也對「門票全額抵用金」相當有感，方小姐表示，購買150元門票後，入場就拿到150元抵用金，等於門票直接變成消費金，因此這幾年書展幾乎都會特地排平日來逛。

親子族群同樣受惠，帶著孩子一起參觀的陳先生指出，18歲以下免門票，加上家長可使用門票抵用金，一家人入場負擔不大，對小資家庭很友善，也更願意帶孩子來接觸書展。

▲「2026台北國際書展」回饋攻略。（AI協作圖／記者林育綾製作，經編輯審核）

●平日進場優惠、文化幣加碼

文化部表示，為鼓勵民眾於平日走訪書展，今年台北國際書展期間推出「平日門票全額抵用金」措施。凡於2月3日至2月6日購票入場者，皆可獲得等值門票抵用金，於書展現場消費時不限金額、品項一次性全額抵用，使用張數不限。抵用金不得找零、轉售，遺失不補發，亦不得兌換現金，隔日使用、複印、翻拍或毀損均屬無效；使用抵用金消費時，仍可取得全額發票。

▲18至22歲文化幣帳戶餘額超過100點者，可憑文化幣免費入場。（圖／台北書展基金會提供）



同時加碼「文化幣使用優惠」，目前13至22歲青年已全面發放1,200點文化幣，書展期間另推出多項措施，包括「18至22歲」文化幣帳戶餘額超過100點者，可憑文化幣免費入場；「未滿18歲民眾」持身分證或其他可證明文件亦可免費入場。

此外，凡於書展現場以文化幣消費，可享「使用2點送1點」回饋，等於1,200點文化幣最高可加碼至1,800點，進一步提升購書力。

文化幣APP今年同步升級為遊戲化機制，首季聯名「黃阿瑪的後宮生活」，書展期間，凡於展內攤位使用文化幣消費，不限金額即可獲得代表書店及出版業的「故事共鳴」徽章；另可挑戰快閃任務，於展內攤位累計消費達600點文化幣，即可獲得書展限定的「瞬行制霸」徽章。