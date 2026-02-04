忘降防塵網！桃園砂石車勾倒號誌桿　害騎士慘摔交通大亂

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區南崁路、南青路口2日上午發生一起交通事故，江姓男子駕駛砂石車行經該處路口時，疑似忘記降下車斗防塵網，導致勾斷上方電線，瞬間拉斷路口號誌桿，還波及路過汽機車，所幸未釀成人員傷亡。蘆竹警方迅速抵達現場管制交通，並聯繫交通局號控中心派員維修，將肇事車輛移置，迅速排除道路障礙，但現場則直至下午5時號誌恢復正常運作照；肇事駕駛將面臨最高6000元罰鍰，並須賠償現場設備維修費用。

▲桃園市蘆竹區南崁路2日上午發生曳引車勾斷號誌桿，導致交通大亂。（圖／蘆竹警方提供）

▲桃園市蘆竹區南崁路2日上午發生曳引車勾斷號誌桿，員警到場處置。（圖／蘆竹警方提供）

蘆竹警方指出，2日上午8時34分，53歲的江姓男子駕駛砂石車行經該路段時，因疏忽未將後車斗防塵網放下，導致網緣勾斷上方電線，強大拉力瞬間導致路口號誌桿斷裂倒伏，電線掉落波汲路過魏姓騎士、黃姓女騎士及一輛自小客車，所幸並未造成人員受傷。

蘆竹警方獲報後，立即調派警力趕赴現場處置，除疏導車流避開事故現場外，並聯繫交通局號控中心派員到場維修，再將肇事曳引車移置，迅速排除道路障礙，事故現場直至下午5時許，號誌才恢復正常運作。

▲桃園市蘆竹區南崁路2日上午發生曳引車勾斷號誌桿，肇事曳引車則在旁等候員警訊問。（圖／蘆竹警方提供）

蘆竹警方表示，大型車輛行駛道路應嚴格遵守裝載規範，確保附屬設備穩妥，以確保用路人安全；另外，本案駕駛因涉犯道路交通處罰條例之汽車在行駛途中，若機件、設備、附著物不穩妥或脫落，將處罰駕駛人行台幣1000元以上、6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，若因此導致人員受傷，將吊扣駕照一段時間。