賴清德嗆國共論壇二次西進　鄭麗文酸：我去華府你要如何反應？

▲國民黨主席鄭麗文中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統昨日痛批在野黨，在面對中國威脅的時候，不審查中央政府總預算或國防特別預算，只進行國共的合作，並要求國人辨識，是政府目前推動攜手美國等友盟走進國際的經濟戰略對台灣比較有利，還是國民黨推動的二次西進對台灣經濟發展較有利。國民黨主席鄭麗文今（4日）主持中常會時回應，現在全世界都想走向中國，國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京，賴清德就已經親上火線召開記者會，那未來若是她本人訪問華府，賴清德又該如何反應？

國民黨新科中常委今日上任，中常會開始前，鄭麗文也一一與新任中常委握手致意，並在開會後先頒發當選證書。鄭麗文主持中常會致詞表示，民進黨執政期間，台灣始終無法成為兩岸相關論壇的主辦方，錯失展現台灣人情味與各項成就的機會。她指出，若能在台灣主辦論壇，讓對岸親自感受台灣的誠意與能力，對兩岸交流將具有正面意義，但至今仍無法實現「禮尚往來」，在中國能辦、在台灣卻辦不了，期盼在黨內共同努力下，未來有一天能在台灣順利、熱鬧地舉辦相關論壇，推動交流與合作。

鄭麗文指出，放眼全球，近一、兩個月內，包括韓國、法國、愛爾蘭、英國、烏拉圭、芬蘭等國家，橫跨北歐、西歐、亞洲與拉丁美洲，多國領袖密集訪問北京，與中國領導人會面，顯示國際社會正積極與中國互動，賴清德應多關注國際新聞。她強調，不論是對美、對中，還是面對國際社會，她都真心希望能與賴清德手牽手合作，共創兩岸和平與繁榮，「我可以站在賴清德後面，沒有要搶著站在他前面，我可以把位子讓出來給他。」

鄭麗文引用英國首相施凱爾的說法指出，國際社會普遍認為，沒有必要在美國與中國之間做非此即彼的選擇。她強調，台灣走向中國，與走向世界從來不是零和關係，而是可以同時並行、追求共好與共贏，這正是當前國際社會的主流語言，也是國民黨努力的方向。她呼籲，賴清德不必將兩岸與外交議題操作成你死我活的對立，應以更開放的心態看待台灣在國際間的發展空間。

鄭麗文說，歷任民進黨總統，包括陳水扁、蔡英文到賴清德，都曾明確表示不會推動台獨，只要民進黨真正放下台獨立場，回歸「九二共識」所指的兩岸同屬一中，兩岸關係立刻就能出現轉變。她也批評民進黨刻意扭曲、醜化九二共識，與原始內涵不符，並強調九二共識並非洪水猛獸，而是務實處理兩岸關係的基礎。

