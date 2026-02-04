　
地方 地方焦點

基隆體育「月月有亮點」啟動　謝國樑：打造海洋運動城市

▲基隆體育「月月有亮點」啟動。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲全民動起來、親海玩運動，基隆2026打造海洋運動城市。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為持續推動全民運動風氣並深化城市運動品牌，基隆市政府於2026年規劃一系列精彩多元的體育活動，自3月至10月「月月有亮點」，涵蓋競技體育、全民運動、身心障礙運動及海洋運動等面向，展現基隆作為「海洋運動城市」的獨特魅力，邀請市民朋友及全國民眾一同參與，感受運動帶來的活力與感動。

年度體育活動將於3月熱鬧揭開序幕，配合世界棒球經典大賽，市府將於國門廣場辦理賽事直播派對，邀請市民齊聚為中華隊加油，凝聚城市棒球熱情。同月也將接續舉辦第23屆SBL暨第21屆WSBL超級籃球聯賽，帶動春季競技運動氛圍。

▲基隆體育「月月有亮點」啟動。（圖／記者郭世賢翻攝）

在全民運動推廣方面，市府自3月至6月持續辦理「全國新住民健行暨嘉年華」及「七區健走」系列活動，結合各行政區在地特色，規劃多元健走路線與文化交流內容，鼓勵市民走出戶外、培養規律運動習慣，同時促進社區互動與健康生活。

5月至7月期間，市府持續推動海洋運動發展，打造夏季海洋城市不可或缺的動感亮點，規劃多元水域運動訓練課程，並於5月推出親子龍舟趣味競賽；7月接力登場「夏季向舟遊」及海陸親子趣味運動會，邀請市民親近海洋、清涼一夏，盡情享受充滿活力的親水休閒體驗。

▲基隆體育「月月有亮點」啟動。（圖／記者郭世賢翻攝）

6月為年度重點運動月，將舉辦基隆市運動會，並推出全國唯一於開放海域辦理的「外木山長泳活動」，以及全國唯一於海上舉行的「基隆端午龍舟賽」。9月則迎來基隆城市馬拉松、全國活力健康舞錦標賽，並結合SUP競速賽暨海洋運動嘉年華，打造結合運動、休閒與觀光特色的海洋運動盛典；10月則由全國柔力球錦標賽與身心障礙綜合運動會，為年度體育活動畫下精彩句點。

謝國樑表示，市府持續以市民健康為核心，結合基隆山海城市特色，逐步打造完善且多元的運動環境。透過整年度、系統性的體育活動規劃，讓不同年齡層與族群都能找到適合參與的運動方式，期盼運動不僅成為市民生活的一部分，也吸引更多民眾因運動走進基隆，感受城市的活力與魅力。

2026年體育活動以「全民參與．海洋特色」為核心，相關活動資訊將陸續公布於基隆市政府教育處及「運動i台灣」官方平台，歡迎市民朋友踴躍參與，共同打造健康、有活力的運動城市。

▲基隆體育「月月有亮點」啟動。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆體育「月月有亮點」啟動。（圖／記者郭世賢翻攝）

木工班巧手再生廢家具　邱佩琳率隊贈弱勢

木工班巧手再生廢家具　邱佩琳率隊贈弱勢

農曆春節將至，為讓弱勢家庭安心迎接新年，基隆市副市長邱佩琳今（4日）上午代表市長謝國樑，前往雷姓市民家中關懷慰問，致贈由環保局修繕完成的再生家具，以及社會處與兒少處準備的生活物資、福袋及玩具，提前送上新年祝福，讓受助家庭感受到市府實際而溫暖的關懷。

《信風基隆》郵遞藝術展2／3正式啟航

《信風基隆》郵遞藝術展2／3正式啟航

基隆轉運站招商說明會　打造複合型樞紐

基隆轉運站招商說明會　打造複合型樞紐

強化施工安全　基隆召開協和電廠安全會議

強化施工安全　基隆召開協和電廠安全會議

基隆市府財政穩健　謝國樑：研擬優化社會福利

基隆市府財政穩健　謝國樑：研擬優化社會福利

