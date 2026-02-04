收細胞簡訊別慌張！　捷運大橋頭、三重國小站明辦理攻擊演練

▲台北車站日前實行特定區高強度無差別攻擊危安演練，圖為歹徒逃竄至三鐵共構區之應變處置。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

去年1219隨機傷人案造成重大傷亡，為應變類似事件，台北市政府與新北市政府於2月5日，13時30分至14時30分，於捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站，共同辦理第三階段跨域高強度無差別攻擊危安實兵演練，屆時將會在捷運新蘆線大橋頭站方圓500公尺內，發送避難疏散告警細胞簡訊。請民眾收到時無需驚慌。

台北市去年12月19日發生隨機攻擊案，兇手張文先於多處縱火、在台北車站投擲煙霧彈，再前往中山南西商圈犯案，並持長刀攻擊不特定民眾，最終造成4人死亡，為防範相關事件發生後應變能力，台北市政府決定展開三階段演練，第一階段於去年12月26日完成，第二階段演習，選在台北車站，包括四鐵（台鐵、高鐵、台北捷運板南線以及淡水信義線）、四個地下街、微風廣場9個區域，於1月22日順利結束。

台北市政府今指出，台北市政府與新北市政府訂於5日13時30分至14時30分，於捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站，共同辦理第三階段跨域高強度無差別攻擊危安實兵演練，為讓民眾熟悉細胞簡訊接收並達到重大災害事件發生時即時避難效果，本次演練與日前在捷運市政府站及台北車站的實兵演練一樣，將結合細胞簡訊避難疏散告警訊息發送，新北市政府也會發送。

目前中央核定簡訊內容如下，民眾屆時如果收到CBS細胞簡訊時無須驚慌。

中文版： [演練][疏散避難]2月5日於捷運大橋頭站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。臺北市政府1999

英文版： [Drill] [Evacuation]A major incident has occurred on MRT Daqiaotou Station.For your personal safety,please remain calm,find cover nearby,and avoid gathering in the crowd. Taipei City Government 1999