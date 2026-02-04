　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

三大電商書展限定優惠一次看　入手閱讀器最高現省超過千元

▲▼「2026台北國際書展」2月3日至2月8日在台北世貿中心一館展開。（圖／記者林育綾攝）

▲2026台北國際書展於2月3日至2月8日在台北世貿中心一館展開。（圖／記者林育綾攝）

記者洪菱鞠／台北報導

2026台北國際書展自2月3日起於世貿一館盛大登場，除了逛展找書、聽講座外，對於想趁機升級閱讀裝備的書迷來說，今年同樣有不少看點，樂天 Kobo、博客來持續設攤參展，momo也首度進駐書展，從閱讀器體驗、親子互動到線下任務，三大平台將攤位打造成可逛、可玩、可參與的閱讀場域，並祭出多項展場限定優惠；即使無法親臨現場，線上書展也同步開跑，讓書迷不受時間與地點限制，延續書展期間的閱讀熱度。

樂天Kobo參與2026台北國際書展（圖／樂天Kobo提供）

▲樂天Kobo參與2026台北國際書展，推出年度最超值的限定優惠。（圖／樂天Kobo提供）

樂天Kobo深耕台灣市場邁入10週年，今年持續參與書展不缺席，現場特別打造大型籤詩互動牆供讀者扭蛋解惑，並設有10週年紀念拍照打卡活動，以及設置創作者與名人個性簽名文字牆，攜手國際時裝品牌APUJAN推出書展限定聯名系列。除了限定活動，更規劃14場精彩講座，邀請韓國小說家千明官、百萬YouTuber HOOK、國際新聞平台「敏迪選讀」創辦人敏迪等多位知名作家與創作者與讀者面對面交流。

現場亦展出樂天Kobo旗下熱銷閱讀器，同時祭出展場獨家限定優惠，閱讀器搭配購書金最高68折起，閱讀器最高可省新台幣1,680元，購書金最高送新台幣1,600元，通路活動優惠則依各店家公告為準。此外，平台同步推出全站書籍優惠，2月3日至8日書展期間，凡輸入「DECADE」即享全站75折，單筆消費滿2026元再抽樂天點數2026點。無論在線上或線下，都能把握書展期間的最佳入手機會。

博客來進駐2026台北國際書展（圖／博客來提供）

▲博客來「探索號」閱讀列車開進書展，以「翻開書頁，探索世界」為主軸推六大活動亮點。（圖／博客來提供）

博客來以「閱讀列車」為概念，將象徵探索與學習的「探索號」開進書展現場，展區規劃了BooksPad閱讀體驗專區，民眾可實際操作感受電子書與有聲書在不同閱讀情境中的應用方式；針對親子族群設計多項互動活動，包括「大手小手塗鴉同樂會」與博小編隨機出沒的「急尋閱讀怪物」挑戰，透過闖關與創作，讓孩子在遊戲中自然愛上書本、領略閱讀樂趣。此外，也推出多項線下限定任務與會員回饋，增添逛展樂趣，其中最高可領取200元E-Coupon。

想要一次逛好、一次補齊閱讀需求的書迷，博客來這次主打4大優惠，中文書推出四書72折、雙書75折優惠，漫畫精選85折起，英文童書下殺至2折起，滿足不同年齡層與閱讀喜好；BooksPad閱讀器主機＋保護殼入門組限時直降，展場限定現省680元，只要7699元；現場同步精選日韓質感文具與台灣文創包袋，多款人氣商品8折起；獨家「閱見豐收限定組」，現場消費不限金額即可加購，最低99元起，就能將喜氣紅包袋、春聯等應景好禮帶回家，為新一年增添好運與書香。

momo首度進駐2026台北國際書展（圖／momo提供）

▲momo首度進駐2026台北國際書展，打造「展場互動與線上延續」的雙重閱讀旅。（圖／momo提供）

首度進駐台北國際書展的momo，以「閱讀不休眠，回購不斷電」為主題推出O2O串連體驗，將書展現場探索延伸至線上書單與活動，除了設置 momoBOOK閱讀器體驗區，更攜手參展出版社展開現場互動打卡任務，民眾走訪合作出版社攤位時，只要掃碼參與活動並完成任務，即可解鎖隱藏版閱讀彩蛋。

為延伸書展熱度，momo線上書展同步登場，精選本屆國際書展話題熱書與限量套組，今年特別推出與書展大使賴馬老師合作的經典新年繪本套組，並獨家加贈限量周邊商品、年度熱銷團購書單，以及得獎好書專區5折起，讓書展靈感不只停留在當下，而是回到日常、持續發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳淡如認「放棄日本長居權」：國民年金多得可怕
快訊／3張加油中200萬　獎落2縣市
快訊／17張千萬發票！　幸運兒一次看
快訊／馬如龍49歲兒猝逝　相驗死因曝光
快訊／竹聯幫大老吳敦病逝　黑白兩道震驚
袁惟仁病逝！吳宗憲悲吐「才剛匯大筆金額」嘆：一路好走
輝達北士科權利金拍板！金額是秘密　地上權設定「50+20」年
快訊／兒被鄰居刺胸奪命　母悲再無人孝順...求重判結局曝
搭機「目睹超沒品一幕」萬人崩潰　前空姐曝：無法勸阻
霍諾德認爬101前「超級抖」！　女兒爬冰箱不敢罵：我沒資格

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

神級年貨開搶！Mia C'bon「金馬賀歲 馳躍新春」尊榮登場　頂級和牛、進口精品禮盒打造質感圍爐

超商連5天「買1送1」優惠懶人包！咖啡、飲料、日用品5折起

三大電商書展限定優惠一次看　入手閱讀器最高現省超過千元

外送手搖「多多綠」奪冠　平台年度統計：彰化人最愛喝甜飲

繼光香香雞推2款「新春套餐」　限時88折優惠再送春聯

韓式炸雞店推出「杜拜巧克力Q餅」　搭配情人節套餐限量販售

全家打造「巨型毛茸茸貓咪主題店」　貓咪烘焙3款新品登場

醫美過度反失貴氣？凱特美學廖志勳：善用海芙電音雙波養出開運「自然美」

全台年貨大街聲量排行出爐　網推北中南6大必逛熱點

Coupang酷澎「火箭速配」清潔家電用品直送到府　WOW會員紅包再加碼

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

陸屁孩放火燒死薩摩耶

神級年貨開搶！Mia C'bon「金馬賀歲 馳躍新春」尊榮登場　頂級和牛、進口精品禮盒打造質感圍爐

超商連5天「買1送1」優惠懶人包！咖啡、飲料、日用品5折起

三大電商書展限定優惠一次看　入手閱讀器最高現省超過千元

外送手搖「多多綠」奪冠　平台年度統計：彰化人最愛喝甜飲

繼光香香雞推2款「新春套餐」　限時88折優惠再送春聯

韓式炸雞店推出「杜拜巧克力Q餅」　搭配情人節套餐限量販售

全家打造「巨型毛茸茸貓咪主題店」　貓咪烘焙3款新品登場

醫美過度反失貴氣？凱特美學廖志勳：善用海芙電音雙波養出開運「自然美」

全台年貨大街聲量排行出爐　網推北中南6大必逛熱點

Coupang酷澎「火箭速配」清潔家電用品直送到府　WOW會員紅包再加碼

房貸40年真的不可怕？他喊「年紀太大」才是　兩派吵翻

大S生前是俠女！霸氣喊「賺錢養吳佩慈」　小刀受囑託爆：心地好到難以相信

鍾欣凌跟老公分房三年　自爆高中就偷看A片

盧秀燕慰問谷關消防分隊　市府將持續投入資源強化山域救災能量

將ART納入台美《矽盛世宣言》的戰略思考

神級年貨開搶！Mia C'bon「金馬賀歲 馳躍新春」尊榮登場　頂級和牛、進口精品禮盒打造質感圍爐

福島大內宿超詳細鐵道巴士轉乘攻略！必登觀景台俯瞰雪白街道

日本托嬰中心男師「摸數十名男童下體」被逮！　惡狼長相曝光

陸屁孩「燒死薩摩耶」事件落幕　飼主突刪光證據…引全網傻眼

超越米津玄師、YOASOBI！高市早苗30秒宣傳片「飆破1億次觀看」

【同屋連兩案】11歲女童口吐白沫猝死　隔日同住處7人一氧化碳中毒

消費熱門新聞

Coupang酷澎「火箭速配」清潔家電用品直送到府

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次?

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

家樂福大墩店「陪伴30年」2/28熄燈

全家打造「巨型毛茸茸貓咪主題店」　貓咪烘焙3款新品登場

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

韓式炸雞店推出「杜拜巧克力Q餅」　搭配情人節套餐限量販售

7-11連續5天「買7送7」　全家2杯6折起

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

全台年貨大街聲量排行出爐　網推6大必逛熱點

7-11推「OPEN!家族拜年貼圖」免費下載

更多熱門

相關新聞

台北國際書展開幕　賴清德：找一位好老師不如找好書

台北國際書展開幕　賴清德：找一位好老師不如找好書

「2026台北國際書展」今（3）日至2月8日在台北世貿中心一館正式開幕，總統賴清德出席開幕典禮致詞時提到，「找一位好老師不如找好書」，強調閱讀對個人成長、國家文化力的重要性。今年書展以「閱讀泰精彩」為主題，由泰國擔任主題國，集結來自29國、國內外509家出版社參展，超過60位國際作家來台，期間將舉辦逾千場閱讀與交流活動，規模與國際參與度創新高。

花蓮市圖攜手企業鼓勵閱讀　借書就送炸雞薯條

花蓮市圖攜手企業鼓勵閱讀　借書就送炸雞薯條

AI時代更要好好閱讀！日本新銳才女用它來對抗資訊碎片化

AI時代更要好好閱讀！日本新銳才女用它來對抗資訊碎片化

陳以信主張市圖增購200萬本書拚每人擁書量六都第一

陳以信主張市圖增購200萬本書拚每人擁書量六都第一

從「微冊角落」到「耕雲圖」　雲林打造跨場域閱讀新風景

從「微冊角落」到「耕雲圖」　雲林打造跨場域閱讀新風景

關鍵字：

2026台北國際書展2026書展書迷閱讀電子書閱讀器線上書展書展優惠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面