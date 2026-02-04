三大電商書展限定優惠一次看　入手閱讀器最高現省超過千元

▲2026台北國際書展於2月3日至2月8日在台北世貿中心一館展開。（圖／記者林育綾攝）

記者洪菱鞠／台北報導

2026台北國際書展自2月3日起於世貿一館盛大登場，除了逛展找書、聽講座外，對於想趁機升級閱讀裝備的書迷來說，今年同樣有不少看點，樂天 Kobo、博客來持續設攤參展，momo也首度進駐書展，從閱讀器體驗、親子互動到線下任務，三大平台將攤位打造成可逛、可玩、可參與的閱讀場域，並祭出多項展場限定優惠；即使無法親臨現場，線上書展也同步開跑，讓書迷不受時間與地點限制，延續書展期間的閱讀熱度。

▲樂天Kobo參與2026台北國際書展，推出年度最超值的限定優惠。（圖／樂天Kobo提供）

樂天Kobo深耕台灣市場邁入10週年，今年持續參與書展不缺席，現場特別打造大型籤詩互動牆供讀者扭蛋解惑，並設有10週年紀念拍照打卡活動，以及設置創作者與名人個性簽名文字牆，攜手國際時裝品牌APUJAN推出書展限定聯名系列。除了限定活動，更規劃14場精彩講座，邀請韓國小說家千明官、百萬YouTuber HOOK、國際新聞平台「敏迪選讀」創辦人敏迪等多位知名作家與創作者與讀者面對面交流。

現場亦展出樂天Kobo旗下熱銷閱讀器，同時祭出展場獨家限定優惠，閱讀器搭配購書金最高68折起，閱讀器最高可省新台幣1,680元，購書金最高送新台幣1,600元，通路活動優惠則依各店家公告為準。此外，平台同步推出全站書籍優惠，2月3日至8日書展期間，凡輸入「DECADE」即享全站75折，單筆消費滿2026元再抽樂天點數2026點。無論在線上或線下，都能把握書展期間的最佳入手機會。

▲博客來「探索號」閱讀列車開進書展，以「翻開書頁，探索世界」為主軸推六大活動亮點。（圖／博客來提供）

博客來以「閱讀列車」為概念，將象徵探索與學習的「探索號」開進書展現場，展區規劃了BooksPad閱讀體驗專區，民眾可實際操作感受電子書與有聲書在不同閱讀情境中的應用方式；針對親子族群設計多項互動活動，包括「大手小手塗鴉同樂會」與博小編隨機出沒的「急尋閱讀怪物」挑戰，透過闖關與創作，讓孩子在遊戲中自然愛上書本、領略閱讀樂趣。此外，也推出多項線下限定任務與會員回饋，增添逛展樂趣，其中最高可領取200元E-Coupon。

想要一次逛好、一次補齊閱讀需求的書迷，博客來這次主打4大優惠，中文書推出四書72折、雙書75折優惠，漫畫精選85折起，英文童書下殺至2折起，滿足不同年齡層與閱讀喜好；BooksPad閱讀器主機＋保護殼入門組限時直降，展場限定現省680元，只要7699元；現場同步精選日韓質感文具與台灣文創包袋，多款人氣商品8折起；獨家「閱見豐收限定組」，現場消費不限金額即可加購，最低99元起，就能將喜氣紅包袋、春聯等應景好禮帶回家，為新一年增添好運與書香。

▲momo首度進駐2026台北國際書展，打造「展場互動與線上延續」的雙重閱讀旅。（圖／momo提供）

首度進駐台北國際書展的momo，以「閱讀不休眠，回購不斷電」為主題推出O2O串連體驗，將書展現場探索延伸至線上書單與活動，除了設置 momoBOOK閱讀器體驗區，更攜手參展出版社展開現場互動打卡任務，民眾走訪合作出版社攤位時，只要掃碼參與活動並完成任務，即可解鎖隱藏版閱讀彩蛋。

為延伸書展熱度，momo線上書展同步登場，精選本屆國際書展話題熱書與限量套組，今年特別推出與書展大使賴馬老師合作的經典新年繪本套組，並獨家加贈限量周邊商品、年度熱銷團購書單，以及得獎好書專區5折起，讓書展靈感不只停留在當下，而是回到日常、持續發生。