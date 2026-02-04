2025年AI營收前10名「情感陪伴有4款」！教授驚：台灣特有現象

▲NotebookLM竄升、陪伴型AI進前10名。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

台大經濟系副教授馮勃翰主持的《月球背面的經濟學》節目，引用Sensor Tower報告，整理台灣行動端AI應用的下載、每月活躍用戶人數與營收排行。馮教授發現2個現象，一是NotebookLM在台灣下載名次竄升，嚴重衝擊媒體產業；二是台灣AI應用年度營收前十名中，有四款屬於情感陪伴、戀愛互動取向。

馮勃翰教授根據Sensor Tower《State of Mobile 2026》報告，若以「手機App」的下載排行來看，台灣2025年AI應用程式下載次數比2024年再翻倍，而在下載次數排行榜裡，NotebookLM在台灣排名第7，顯示過去一年「從不用到開始用」的人變多。

NotebookLM 在台排名躍升第七



馮教授進一步指出，「這個現象是全世界獨一無二」，台灣之外只有日本的下載榜上看得到NotebookLM，其他國家都沒有上榜。NotebookLM的使用情境，包含把論文、產業報告、Podcast或影片連結丟進去，讓系統協助整理摘要，並能針對內容追問。

不過，馮教授也提醒，NotebookLM是一把「雙面刃」，近半年觀察到不少人把YouTube的話題Video Podcast、X上的熱門貼文丟給NotebookLM轉成長文，有時還搭配圖片，再透過Facebook、Threads或電子報擴散；這類內容在社群大量出現後，容易讓真正投入原創報導、研究與訪談的內容更難被看見，「嚴重衝擊做原創內容的媒體和創作者。」

另外，馮教授指出，台灣AI應用的營收成長幅度明顯，2025年行動端AI應用全年營收來到新台幣1億8000萬元，年增幅度超過六倍。他提醒，這份排行與數據主要聚焦「手機App」的使用與付費，平常用筆電、網頁版工具的行為並不會被計入。

▲NotebookLM下載次數在台灣排名第7。（示意圖／記者周亭瑋攝）



AI營收前10名 有4款「情感陪伴型」



更引發熱議的是，台灣AI應用營收前10名，除了ChatGPT、Grok、Google Gemini等工具型產品外，有四款屬於交友戀愛、情感陪伴取向，分別是Loveydovey、Floze、Crushy AI、Tatchi，「我跟大家說，這是台灣特有的現象」，韓國只有Loveydovey，日本、泰國和越南都是兩個。

他也提到，有一點倒是具有共通性，全世界高營收的陪伴型AI，大多都是適合兩性使用，或是專門為女性而設計。唯一的一個例外，是德國上榜的AI應用程式「DreamGirl」，從名字和簡介來看，提供的是AI女友。

