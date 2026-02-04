黃國昌喊最大目標「打下高雄」　賴瑞隆嗆：政治分贓不會獲支持

▲賴瑞隆嗆黃國昌「政治分贓」不會獲支持。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

民眾黨主席黃國昌近日談及2026選戰布局指出，在野黨的最大戰略目標就是「打下高雄」，而且這還是一個千載難逢的好機會，並酸民進黨候選人賴瑞隆是沒有魅力的政治人物。對此，賴瑞隆今日反擊表示，任何的政治人物想要以政治分贓、政治利益來思考高雄的未來，這些作為都不會得到高雄市民的支持的。

▲黃國昌已卸下立委職務，專心備戰2026選舉。（資料照／記者林敬旻攝）

根據《聯合新聞網》報導，黃國昌首度透露在野黨的最大戰略目標，其實就是「打下高雄」，他認為民進黨立委賴瑞隆是沒有「Charisma（魅力）」的政治人物，對上國民黨立委柯志恩，這對在野黨來說是一個千載難逢的好機會。

對此，賴瑞隆反擊表示，高雄人民最關心的是高雄的繁榮、進步發展，過去在謝長廷市長、陳菊市長、陳其邁市長的努力下，高雄有非常長足的一個進步，這也是高雄人所最關心、在乎的。如果任何人以政治紛張或政治利益來思考，想要去影響高雄未來的長遠發展的話，他相信高雄人是不會同意的。

賴瑞隆強調，高雄在乎的是能夠延續高雄光榮，能夠延續高雄這二三十年來進步的路線，這才是高雄人所最關心的。任何的政治人物想要以政治分贓、政治利益來思考高雄的未來，這些作為都不會得到高雄市民的支持的。