不理藍營家務事！陳素月推「赤兔馬」福袋拚彰化縣長：準備好了

▲民進黨彰化縣長參選人陳素月立委推赤兔馬福袋。（圖／陳素月競辦提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

正當藍營立委謝衣鳯積極展現決心將參選彰化縣長，議長弟弟謝典霖卻指出，謝家已向黨內承諾不選縣長；其父親謝新隆更透過媒體表示「都還沒決定是否要選」，讓選情陷入膠著。對此，已獲民進黨提名的陳素月僅低調回應，表示國民黨內狀況屬於「他們的家務事」，並強調台灣已是民主國家，政黨競爭乃常態，但各黨若能透過民主程序產生候選人，將有助減少內部紛爭。

陳素月進一步指出，民進黨的提名程序較早完成，目前看來國民黨內部仍有競爭且略顯紛亂。她表示，自己將專心致志於選務工作，積極佈局，目標是在年底贏得大選，未來全力為彰化縣打拼，帶領縣政加速發展。

為展現參選氣勢與願景，陳素月選在今（4）日「立春」舉辦新春福袋發表記者會，公開以「彰化加速」為主題的系列福袋。她指出，立春象徵春天開始、農民播種的時節，代表希望與轉機。福袋主視覺採用奔騰的「紅色赤兔馬」，寓意其服務的熱誠與動力。

陳素月同時宣布，春節期間將展開全縣走春行程，預計走訪26個鄉鎮的重要信仰中心參香祈福，並發放福袋向鄉親拜年。她強調：「彰化的未來不能再等，這個赤兔馬福袋不只是一個紀念品，更是一份承諾。」未來若當選，將讓彰化重大建設如赤兔馬般勇往直前、衝破障礙、全速前進。