地方 地方焦點

基隆木工班巧手再生廢家具　邱佩琳率隊贈弱勢迎新年

▲基隆木工班巧手再生廢家具。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆木工班巧手再生廢家具，副市長邱佩琳率隊「贈暖」弱勢家戶迎新年。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

農曆春節將至，為讓弱勢家庭安心迎接新年，基隆市副市長邱佩琳今（4日）上午代表市長謝國樑，會同環保局局長馬仲豪、社會處副處長盛慧中、中山區公所區長陳錫洺、文化里里長潘誼樺及清潔隊木工班成員，前往雷姓市民家中關懷慰問，致贈由環保局修繕完成的再生家具，以及社會處與兒少處準備的生活物資、福袋及玩具，提前送上新年祝福，讓受助家庭感受到市府實際而溫暖的關懷。

邱佩琳一行到訪時，雷小姐與四名孩子在門口迎接，現場氣氛溫馨。邱佩琳逐一關心孩子們的生活與學習狀況，並細心聆聽雷小姐分享日常所需，主動詢問是否仍有需要市府協助之處。她也特別肯定環保局清潔隊木工班同仁，以專業技術修繕回收家具，將資源轉化為實用物品，讓關懷真正落實到生活中。

▲基隆木工班巧手再生廢家具。（圖／記者郭世賢翻攝）

馬仲豪表示，考量低收入戶家庭經濟負擔，環保局今年提供40件修繕完成的再生家具，並由社會處協助媒合有需求的家庭。透過回收家具再利用，不僅減少廢棄物產生，也讓資源發揮最大效益，兼顧環保永續與社會關懷。

除再生家具外，社會處同仁亦準備多項食品、生活用品與文具，並貼心提供麻油雞湯與油飯，讓家庭共享溫暖年味；兒童及少年事務處則致贈內含保溫瓶與襪子的福袋，祝福孩子們在新的一年平安健康、溫暖過節。

▲基隆木工班巧手再生廢家具。（圖／記者郭世賢翻攝）

環保局清潔隊代理隊長徐晉旺說明，今年共有9戶低收入戶提出申請，合計27件家具，包括衣櫃、五斗櫃、鞋櫃、置物櫃、桌椅等，環保局已於1月12日前陸續完成配送。清潔隊將市民汰換的大型廢棄家具回收後，交由木工班師傅修繕再生，除提供弱勢家庭使用外，也於「美傢園」展售，讓市民了解回收家具不僅是廢棄物，也能成為兼具實用與環保價值的生活用品，並提供免費到府運送服務。114年度環保局共修繕再生家具257件、售出213件，成果相當豐碩。

邱佩琳最後強調，未來將持續結合環保政策與社會關懷，透過跨局處合作，把資源送到真正需要的市民手中，讓關懷不只在節日出現，而是成為城市日常的一部分。

▲基隆木工班巧手再生廢家具。（圖／記者郭世賢翻攝）

02/02 全台詐欺最新數據

