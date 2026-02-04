曾被嗆瘋癲阿北！女主播老母遭擄「驚留血泊」　川普允諾全力增援

▲格思里高齡84歲的母親疑似被擄。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國NBC電視台《今日秀》主播薩凡納·格思里（Savannah Guthrie）高齡84歲的母親疑遭人擄走，警方2月3日證實聯邦調查局（FBI）已審查一封疑似勒索信件，被認為與這名主播有過節的總統川普，也表態願意增派聯邦探員介入調查。

一夜失蹤 已數日未服藥

1月31日晚間9時30分左右，格思里的母親南西（Nancy Guthrie）由家人送回位於土桑（Tucson）的家中，但隔天卻沒有出席教會禮拜，教友察覺異樣後，於2月1日上午11時許通知其家屬，才被發現失蹤。

南西健康狀況不佳，必須長期服藥，但失蹤至今已數日未用藥。

▼警方趕到南西的住宅，坦承情況令人擔憂。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



住家發現血跡 情況令人擔憂

皮馬郡（Pima County）警長納諾斯（Chris Nanos）3日透露，調查人員抵達南西住處時，現場情況讓他們「深感憂慮」。該住處發現的一大灘血跡，正在送驗比對中。指紋與DNA樣本也已送驗，但目前化驗結果「還沒辦法告訴我們是誰幹的」。

調查人員在調閱住家監視器時遇上技術困難，正與科技公司合作設法解決問題。此外，海關及邊境保護局（CBP）也派出追蹤犬協助搜索。

納諾斯也提到，負責謀殺案調查的警探被緊急呼叫到現場，而這並非失蹤人口案件的標準程序。被問及是否仍在搜尋生還者時，他回應，「我們希望是的。」

至於犯案動機，納諾斯坦言，儘管沒有初步跡象顯示，南西是因為身為格思里家族成員而成為目標，但「我們不能排除這件事」，「我們確實認為，南西是在違反她意願的情況下，從家中被帶走的」，呼籲民眾提供任何線索。

曾被罵瘋癲阿北 川普允諾增援

2020年一次採訪時，格思里質疑川普在推特（現改名為X）轉發陰謀論，該理論宣稱拜登曾策畫殺害海豹部隊第6小隊（Seal Team 6），目的是為了掩蓋賓拉登假死的真相。

當時第一任期的川普回應，「那只是個轉發，是別人的意見。我把它貼出來，人們可以自己判斷，我不會預設立場。」但格思里立刻反擊，「你是總統，又不是某人的瘋癲阿北，可以隨便亂轉發東西！」

▲▼格思里與川普被認為曾有過節。（圖／達志影像／美聯社）

面對母親生死未卜，格思里本周缺席入棚錄影，原定6日共同主持的NBC冬季奧運開幕式轉播也已取消。她2日晚間在社群媒體發文，「我們相信禱告的力量，相信眾人齊聲為愛、為希望祈求。感謝大家與我們一同為摯愛的母親、親愛的南西祈禱，她是信念堅定、良善忠誠的僕人。」

NBC發言人代表公司表達，「在搜尋持續進行之際，我們的心與她及整個格思里家族同在。」

至於川普則在3日的白宮活動中表示，他計畫致電格思里，並願意調派更多聯邦探員協助調查，「我認為這是一件很可怕的事，我一直與薩凡納相處融洽，這是非常不尋常的情況。」