　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

曾被嗆瘋癲阿北！女主播老母遭擄「驚留血泊」　川普允諾全力增援

▲▼美國NBC電視台《今日秀》主播薩凡納·格思里（Savannah Guthrie）高齡84歲的母親。（圖／達志影像／美聯社）

▲格思里高齡84歲的母親疑似被擄。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國NBC電視台《今日秀》主播薩凡納·格思里（Savannah Guthrie）高齡84歲的母親疑遭人擄走，警方2月3日證實聯邦調查局（FBI）已審查一封疑似勒索信件，被認為與這名主播有過節的總統川普，也表態願意增派聯邦探員介入調查。

一夜失蹤　已數日未服藥

1月31日晚間9時30分左右，格思里的母親南西（Nancy Guthrie）由家人送回位於土桑（Tucson）的家中，但隔天卻沒有出席教會禮拜，教友察覺異樣後，於2月1日上午11時許通知其家屬，才被發現失蹤。

南西健康狀況不佳，必須長期服藥，但失蹤至今已數日未用藥。

▼警方趕到南西的住宅，坦承情況令人擔憂。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

▲▼美國NBC電視台《今日秀》主播薩凡納·格思里（Savannah Guthrie）高齡84歲的母親。（圖／達志影像／美聯社）

住家發現血跡　情況令人擔憂

皮馬郡（Pima County）警長納諾斯（Chris Nanos）3日透露，調查人員抵達南西住處時，現場情況讓他們「深感憂慮」。該住處發現的一大灘血跡，正在送驗比對中。指紋與DNA樣本也已送驗，但目前化驗結果「還沒辦法告訴我們是誰幹的」。

調查人員在調閱住家監視器時遇上技術困難，正與科技公司合作設法解決問題。此外，海關及邊境保護局（CBP）也派出追蹤犬協助搜索。

▲▼美國NBC電視台《今日秀》主播薩凡納·格思里（Savannah Guthrie）高齡84歲的母親。（圖／達志影像／美聯社）

納諾斯也提到，負責謀殺案調查的警探被緊急呼叫到現場，而這並非失蹤人口案件的標準程序。被問及是否仍在搜尋生還者時，他回應，「我們希望是的。」

至於犯案動機，納諾斯坦言，儘管沒有初步跡象顯示，南西是因為身為格思里家族成員而成為目標，但「我們不能排除這件事」，「我們確實認為，南西是在違反她意願的情況下，從家中被帶走的」，呼籲民眾提供任何線索。

曾被罵瘋癲阿北　川普允諾增援

2020年一次採訪時，格思里質疑川普在推特（現改名為X）轉發陰謀論，該理論宣稱拜登曾策畫殺害海豹部隊第6小隊（Seal Team 6），目的是為了掩蓋賓拉登假死的真相。

當時第一任期的川普回應，「那只是個轉發，是別人的意見。我把它貼出來，人們可以自己判斷，我不會預設立場。」但格思里立刻反擊，「你是總統，又不是某人的瘋癲阿北，可以隨便亂轉發東西！」

▲▼美國NBC電視台《今日秀》主播薩凡納·格思里（Savannah Guthrie）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼格思里與川普被認為曾有過節。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

面對母親生死未卜，格思里本周缺席入棚錄影，原定6日共同主持的NBC冬季奧運開幕式轉播也已取消。她2日晚間在社群媒體發文，「我們相信禱告的力量，相信眾人齊聲為愛、為希望祈求。感謝大家與我們一同為摯愛的母親、親愛的南西祈禱，她是信念堅定、良善忠誠的僕人。」

NBC發言人代表公司表達，「在搜尋持續進行之際，我們的心與她及整個格思里家族同在。」

至於川普則在3日的白宮活動中表示，他計畫致電格思里，並願意調派更多聯邦探員協助調查，「我認為這是一件很可怕的事，我一直與薩凡納相處融洽，這是非常不尋常的情況。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳淡如認「放棄日本長居權」：國民年金多得可怕
快訊／3張加油中200萬　獎落2縣市
快訊／17張千萬發票！　幸運兒一次看
快訊／馬如龍49歲兒猝逝　相驗死因曝光
快訊／竹聯幫大老吳敦病逝　黑白兩道震驚
袁惟仁病逝！吳宗憲悲吐「才剛匯大筆金額」嘆：一路好走
輝達北士科權利金拍板！金額是秘密　地上權設定「50+20」年
快訊／兒被鄰居刺胸奪命　母悲再無人孝順...求重判結局曝
搭機「目睹超沒品一幕」萬人崩潰　前空姐曝：無法勸阻
霍諾德認爬101前「超級抖」！　女兒爬冰箱不敢罵：我沒資格

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本托嬰中心男師「摸數十名男童下體」被逮！　惡狼長相曝光

超越米津玄師、YOASOBI！高市早苗30秒宣傳片「飆破1億次觀看」

淫魔艾普斯坦檔案炸英國！王室、政壇兩頭燒　前駐美大使退出工黨

金正恩頭銜恐改變？美智庫點名「國家元首」用語藏玄機：繼承祖父

日翁「雙腳捲入除雪機」慘死！意識模糊倒路邊　送醫不治

曾被嗆瘋癲阿北！女主播老母遭擄「驚留血泊」　川普允諾全力增援

日媒《共同社》：日本政府協調2月18日選出「新任首相」

日70多歲男開車「暴衝人行道」！8女高中生受害　4人遭撞飛受傷

高一新生必看！三星長公主獨子公開「考上頂大秘訣」：3年禁玩手機

麥當勞隱藏菜單！網紅親嚐「這款鹹甜組合」超驚豔：還會再吃

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

陸屁孩放火燒死薩摩耶

日本托嬰中心男師「摸數十名男童下體」被逮！　惡狼長相曝光

超越米津玄師、YOASOBI！高市早苗30秒宣傳片「飆破1億次觀看」

淫魔艾普斯坦檔案炸英國！王室、政壇兩頭燒　前駐美大使退出工黨

金正恩頭銜恐改變？美智庫點名「國家元首」用語藏玄機：繼承祖父

日翁「雙腳捲入除雪機」慘死！意識模糊倒路邊　送醫不治

曾被嗆瘋癲阿北！女主播老母遭擄「驚留血泊」　川普允諾全力增援

日媒《共同社》：日本政府協調2月18日選出「新任首相」

日70多歲男開車「暴衝人行道」！8女高中生受害　4人遭撞飛受傷

高一新生必看！三星長公主獨子公開「考上頂大秘訣」：3年禁玩手機

麥當勞隱藏菜單！網紅親嚐「這款鹹甜組合」超驚豔：還會再吃

房貸40年真的不可怕？他喊「年紀太大」才是　兩派吵翻

大S生前是俠女！霸氣喊「賺錢養吳佩慈」　小刀受囑託爆：心地好到難以相信

鍾欣凌跟老公分房三年　自爆高中就偷看A片

盧秀燕慰問谷關消防分隊　市府將持續投入資源強化山域救災能量

將ART納入台美《矽盛世宣言》的戰略思考

神級年貨開搶！Mia C'bon「金馬賀歲 馳躍新春」尊榮登場　頂級和牛、進口精品禮盒打造質感圍爐

福島大內宿超詳細鐵道巴士轉乘攻略！必登觀景台俯瞰雪白街道

日本托嬰中心男師「摸數十名男童下體」被逮！　惡狼長相曝光

陸屁孩「燒死薩摩耶」事件落幕　飼主突刪光證據…引全網傻眼

超越米津玄師、YOASOBI！高市早苗30秒宣傳片「飆破1億次觀看」

【紅燈等好好的】逆向汽車竟搖窗叫讓路　機車整個傻眼！

國際熱門新聞

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

馬斯克找淫魔登極樂島　女兒首證實

南韓完了！美國研擬正式宣布「調漲關稅」

美軍擊落伊朗無人機　白宮：按原定計畫進行

川普結束政府停擺、軟體股拖累美股重挫　台積電ADR跌1.64％

好市多烤雞「無防腐劑」翻車！　官方回應了

韓「豆腐渣工程」！80m風電塔柱折斷化成灰

台男創「毒品暗網帝國」　紐約法院重判30年

利比亞強人格達費之子遭「處決式暗殺」！

男客機上性侵犯16歲少女　機長霸氣折返航班

雪崩背包成奪命凶器！22歲女慘死日滑雪場

馬斯克被傳喚　X驚涉兒童性影像

星馬祭鞭刑打擊詐騙！「最多鞭24下」痛爆

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

更多熱門

相關新聞

挨轟配合統戰　國民黨批陸委會：兩岸的絆腳石

挨轟配合統戰　國民黨批陸委會：兩岸的絆腳石

國民黨副主席蕭旭岑昨日出席與中共合辦的「兩岸交流合作前瞻」智庫論壇，並發布共15項共同意見，引發關注。陸委會直言，國共兩黨的「共同意見」是配合中共融台及統戰政策，並走回西進、依賴中共的老路。國民黨今（4日）反擊，陸委會昧於現實，無視國際間重要國家領導人近來接連訪問中國，加強與中國各方面合作，美國總統川普4月也要前去北京，難道也是腦袋不清嗎？陸委會放棄責任不與中國溝通，才是阻礙兩岸交流的絆腳石、破壞兩岸和平的麻煩製造者。

美國出生即有「公民權」案　最高法院4/1聽審

美國出生即有「公民權」案　最高法院4/1聽審

放過哈佛？　川普加碼求償318億

放過哈佛？　川普加碼求償318億

美印達成協議！川普逼印度斷俄油改買委內瑞拉　印度並非全盤皆輸

美印達成協議！川普逼印度斷俄油改買委內瑞拉　印度並非全盤皆輸

美伊重啟談判　川普警告1情況恐釀壞事

美伊重啟談判　川普警告1情況恐釀壞事

關鍵字：

NBC失蹤FBI川普格思里

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面