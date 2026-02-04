　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨徵召參選新北市長　黃國昌：正面迎戰、成為最好選擇

▲▼「讓新北更有型」黃國昌新北市長競選總部開幕記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨正式徵召黨主席黃國昌參選新北市長。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（4日）中央委員會通過選決會舉薦，徵召黨主席黃國昌參選2026年新北市長；黃強調，每位有志之士都該正面迎戰，展現優勢、證明自己是最好的人選、成為人民最好的選擇。另外，今會議也核定新一波2026年縣市議員提名名單，5位被提名人包括基隆市安樂區李文耀、新北市金山萬里汐止區陳語倢、新竹縣竹東五峰選區鍾心渝、彰化縣和美線西伸港選區蘇智弦、彰化縣二林芳苑大城竹塘選區洪雅婷。

黃國昌指出，每位候選人披上台灣民眾黨的戰袍，就要秉持本黨「共容、共融、共榮」的核心理念，勇往直前、全力奮戰，努力讓台灣變得更好，相信每位具備深厚的專業素養，擁有服務熱誠的夥伴，未來都能持續深入地方、傾聽民意，以最大的努力和誠意完成民眾託付，透過實際行動與政策促進地方發展、增進人民福祉。

黃國昌強調，自已在新北市長的選舉，天天都在追趕跑跳碰「追求更好、趕行程、跑基層、跳脫框架、碰民意」，全力以赴突破傳統政治窠臼，展現說到做到的執行力，會以具體的行動帶給新北市民一個不一樣的新北，讓市民朋友為新北感到驕傲。而面對在野合作也始終秉持最大風度，黃國昌表示，不論是黨內提名初選或是政黨彼此競合，所有良性競爭都是民主的展現，每位有志之士都該正面迎戰，展現優勢、證明自己是最好的人選、成為人民最好的選擇。

另外，會中黃國昌也提及接連2天在台南、苗栗發生隨機傷人事件，今日苗栗趕赴現場的執勤員警更遭嫌犯持刀攻擊，希望傷者及早恢復健康的同時，也正告執政黨，不要無視這一次又一次的社會案件所顯露出警消工作的高風險，儘速依法編列立法院早在去年三讀通過的《警察人事條例》、依法提高警消退休所得替代率，「今天都已經2026年2月份了，賴政府卻繼續賴帳，是打算欠錢欠過年嗎？」

黃國昌說，民眾黨對於捍衛將一生奉獻給社會的警消、提供其退休生活實質保障責無旁貸，因此明日上午，將與上百名退休警消，共赴法院正式提起千名警消的團體行政訴訟，守護依法行政的基本法治國原則、更要為長年犧牲奉獻的警消同仁討回公道。

另外，會中也通過2026年地方黨部主任委員人事案，台北市黨部主任委員邱慧洳、新北市黨部主任委員周台竹、基隆市黨部主任委員邱佩琳、桃園市黨部主任委員洪毓祥、新竹黨部主任委員邱臣遠、苗栗縣黨部主任委員賴香伶、台中市黨部主任委員陳清龍、彰化縣黨部主任委員溫宗諭、南投縣黨部主任委員王安祥、雲林縣黨部主任委員蔡春綢、嘉義黨部主任委員張啓楷、台南市黨部主任委員顏耀星、高雄市黨部主任委員劉家榮、屏東縣黨部主任委員林育先、宜蘭縣黨部主任委員陳琬惠、台東縣黨部主任委員林冠任、金門縣黨部主任委員吳嘉獎、澎湖縣黨部主任委員蕭越。 

最後，民眾黨選舉決策委員會昨也通過2026年直轄市、縣市議員新一波提名選區公告。提名選區包含雲林縣斗六市莿桐鄉林內選區、雲林縣西螺二崙崙背選區，上述選舉區將各提名一名議員參選人，自2月5日上午9點起公告登記，至2月11日下午6點截止，登記資格一併上網公告。

02/02 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

民眾黨主席黃國昌近日談及2026選戰布局指出，在野黨的最大戰略目標就是「打下高雄」，而且這還是一個千載難逢的好機會，並酸民進黨候選人賴瑞隆是沒有魅力的政治人物。對此，賴瑞隆今日反擊表示，任何的政治人物想要以政治分贓、政治利益來思考高雄的未來，這些作為都不會得到高雄市民的支持的。

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

