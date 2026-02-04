　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

全台COER暴動！Apple Vision Pro「跟CORTIS最近距離」　預約塞爆

記者蘇晟彥／台北報導

Apple Immersive Video近期獨家上架《NEAREST: CORTIS》、《狗狗拼冠軍》（Top Dogs）紀錄影片，其中CORTIS影片引起COER（CORTIS粉絲名稱）討論，透過 Apple Vision Pro沉浸式體驗，將可以超近距離「觀賞偶像」舞姿，儘管目前已經預約爆炸，但仍可至官網預約體驗時間

▼《NEAREST: CORTIS》引起粉絲朝聖。（圖／蘋果提供）

▲▼ 。（圖／Apple提供）

CORTIS近期在全球爆紅，在這次《NEAREST: CORTIS》影片中，觀眾可以以超近距離的姿態，欣賞 CORTIS 的練舞室，在實際體驗，距離大概就是20公分左右，可以超清楚的看到成員超近距離的表情、舞步，甚至是跳完舞後的對話、呼吸聲等等，甚至成員還會不定時對鏡頭飯撒，實際詢問過已經體驗的COER，她們則表示會忍不住想要滑到對鏡頭飯撒的時刻反覆觀看，對於所有COER來說絕對是不可錯過的體驗。

此外，還有超萌的《狗狗拼冠軍》（Top Dogs）紀錄片，觀眾將看到各類型的狗明星同場競技，不只耍萌、飆速，還能看到牠們從身旁呼嘯而過，直擊全球規模最大的克魯福茲狗展上爭奪榮耀的關鍵時刻。

對此，記者在實際到A13門市體驗的時候，就看到不少COER正在觀看《NEAREST: CORTIS》，即日起只要到官網預約，即可體驗Apple Vision Pro，完整過程大約30分鐘，有配戴眼鏡的民眾也無須擔心，將交給專員進行一對一的互動式個人化體驗，但目前預約已經爆炸，想要觀看的民眾也不妨留意一下預約時段。

02/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／鬆綁！陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金馬遊
長輩過年紅包「要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情
22歲女遭「纜車吊掛」慘死日本滑雪場　細節曝光
馬如龍49歲兒猝逝！　妻姊摟9歲女兒哀痛現身
來台採訪具俊曄全哭了！「第一次見到這種愛情，太難以置信」
孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！　3萬元包包放桌上
空軍戰鬥機聯隊爆貪污！　名錶、性招待全都要

台中男AirTag裝在鍋裡　找到前女友住哪

台中男AirTag裝在鍋裡　找到前女友住哪

台中一名邱男把蘋果出廠的AirTag定位追蹤器，放在一個不鏽鋼美食鍋內層底部，再交給前女友，並且透過手機「尋找」功能，找到前女友現居地點。法院依無故以電磁紀錄竊錄他人非公開活動罪，處有期徒刑2月。

英特爾搶蘋果iPhone大單落空！　內幕分析台積電仍擁獨占地位

英特爾搶蘋果iPhone大單落空！　內幕分析台積電仍擁獨占地位

折疊iPhone傳音量鍵上移、續航史上最強

折疊iPhone傳音量鍵上移、續航史上最強

傳今年沒iPhone 18！全新命名邏輯曝　研究「徹底無孔」黑科技

傳今年沒iPhone 18！全新命名邏輯曝　研究「徹底無孔」黑科技

果粉「換掉原廠線」一用回不去了　內行曝慘況

果粉「換掉原廠線」一用回不去了　內行曝慘況

蘋果

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

