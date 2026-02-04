全台COER暴動！Apple Vision Pro「跟CORTIS最近距離」　預約塞爆

記者蘇晟彥／台北報導

Apple Immersive Video近期獨家上架《NEAREST: CORTIS》、《狗狗拼冠軍》（Top Dogs）紀錄影片，其中CORTIS影片引起COER（CORTIS粉絲名稱）討論，透過 Apple Vision Pro沉浸式體驗，將可以超近距離「觀賞偶像」舞姿，儘管目前已經預約爆炸，但仍可至官網預約體驗時間。

▼《NEAREST: CORTIS》引起粉絲朝聖。（圖／蘋果提供）



CORTIS近期在全球爆紅，在這次《NEAREST: CORTIS》影片中，觀眾可以以超近距離的姿態，欣賞 CORTIS 的練舞室，在實際體驗，距離大概就是20公分左右，可以超清楚的看到成員超近距離的表情、舞步，甚至是跳完舞後的對話、呼吸聲等等，甚至成員還會不定時對鏡頭飯撒，實際詢問過已經體驗的COER，她們則表示會忍不住想要滑到對鏡頭飯撒的時刻反覆觀看，對於所有COER來說絕對是不可錯過的體驗。

此外，還有超萌的《狗狗拼冠軍》（Top Dogs）紀錄片，觀眾將看到各類型的狗明星同場競技，不只耍萌、飆速，還能看到牠們從身旁呼嘯而過，直擊全球規模最大的克魯福茲狗展上爭奪榮耀的關鍵時刻。

對此，記者在實際到A13門市體驗的時候，就看到不少COER正在觀看《NEAREST: CORTIS》，即日起只要到官網預約，即可體驗Apple Vision Pro，完整過程大約30分鐘，有配戴眼鏡的民眾也無須擔心，將交給專員進行一對一的互動式個人化體驗，但目前預約已經爆炸，想要觀看的民眾也不妨留意一下預約時段。