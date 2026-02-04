　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

馬如龍49歲兒猝逝！妻姊摟9歲女兒哀痛現身...悲赴殯儀館相驗

記者陳以昇、郭玗潔／新北報導

資深演員馬如龍（本名：黃政雄）之子、49歲黃人龍2日猝逝，今(4日)下午2點在板橋殯儀館相驗，進一步釐清死因。稍早姊姊黃詠淇戴著太陽眼睛，穿著黑衣、黑口罩和黑帽，緊摟著黃人龍的9歲女兒，低頭進入殯儀館進行相驗，黃人龍的老婆緊跟在後，神色凝重哀戚，全程不發一語。

▲▼馬如龍（本名：黃政雄）之子相驗。（圖／記者陳以昇攝）
▲馬如龍的兒子黃人龍猝逝，妻子、女兒和姊姊前往殯儀館相驗。（圖／記者陳以昇攝

據了解，黃人龍患有家族遺傳的心臟病，另有糖尿病及三高等慢性病史，加上日前因牙痛就醫，家中存放多種慢性疾病相關藥物，健康狀況備受關注。2日黃人龍剛在姊姊黃詠淇的陪同下前往進行健康檢查，沒想到當天下午返家後，被家人發現倒臥在地，警消獲報到場時，黃人龍已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救後，一度恢復生命跡象，但最終仍宣告不治，享年49歲。

黃詠淇昨日也在社群網站上悼念「好痛，真的好痛，你怎麼跟二姊開這樣的玩笑，弟弟放心的跟菩薩走，現在的你是不是看見爸爸了？」、「老弟，不知道你看見爸爸了嗎？好突然、好想你、好捨不得，好難接受，以後真的沒有靠山了，安心的跟菩薩走，家裡有二姊在」，情緒相當悲痛。

▲馬如龍兒子猝逝。（圖／翻攝自黃詠琪臉書）

▲黃人龍兒子猝逝，姊姊黃詠淇在臉書發文悼念。（圖／翻攝自黃詠琪臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鬆綁！陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金馬遊
長輩過年紅包「要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情
22歲女遭「纜車吊掛」慘死日本滑雪場　細節曝光
馬如龍49歲兒猝逝！　妻姊摟9歲女兒哀痛現身
來台採訪具俊曄全哭了！「第一次見到這種愛情，太難以置信」
孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！　3萬元包包放桌上
空軍戰鬥機聯隊爆貪污！　名錶、性招待全都要

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搶劫畫面曝！57歲女墜入戀愛詐騙　歹徒抓700萬錢袋「撞柱狂奔」

馬如龍49歲兒猝逝！妻姊摟9歲女兒哀痛現身...悲赴殯儀館相驗

美濃大峽谷盜採起訴12人　陳其邁要求清除土方！不處理扣財產

小擦撞變全武行！桃園2騎士馬路上扭打　年輕的被揪酒駕

搶銀樓畫面曝！2年輕人洗劫97萬金條　豬隊友遭反鎖當場被逮

空軍戰鬥機聯隊爆貪污！名錶、性招待全都要　洩招標資料4人判刑

繼父是狼！高中女兒犧牲自己留「帶精套」當證據　算自願判無罪

不是只追錢！喝提神飲料騎車拒酒測遭罰18萬　士林分署轉介戒酒

北市婦1月才交百萬投資虛幣　2月加碼7百萬被搶...詐團黑吃黑？

獨／高雄女裸屍詭握睡衣！親友悲曝曾遭家暴...同居男友瞬間失聯

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

搶劫畫面曝！57歲女墜入戀愛詐騙　歹徒抓700萬錢袋「撞柱狂奔」

馬如龍49歲兒猝逝！妻姊摟9歲女兒哀痛現身...悲赴殯儀館相驗

美濃大峽谷盜採起訴12人　陳其邁要求清除土方！不處理扣財產

小擦撞變全武行！桃園2騎士馬路上扭打　年輕的被揪酒駕

搶銀樓畫面曝！2年輕人洗劫97萬金條　豬隊友遭反鎖當場被逮

空軍戰鬥機聯隊爆貪污！名錶、性招待全都要　洩招標資料4人判刑

繼父是狼！高中女兒犧牲自己留「帶精套」當證據　算自願判無罪

不是只追錢！喝提神飲料騎車拒酒測遭罰18萬　士林分署轉介戒酒

北市婦1月才交百萬投資虛幣　2月加碼7百萬被搶...詐團黑吃黑？

獨／高雄女裸屍詭握睡衣！親友悲曝曾遭家暴...同居男友瞬間失聯

韓綜播出大S搶救細節「全因具俊曄1心願」授權！　主持人哽咽說不下去

日本隊最後拼圖！吉田正尚：能再披國家隊戰袍無比光榮

太魯閣綠水遊憩區局部開放　展示館假日提供志工解說服務

擁三座金曲歌后還不夠！　黃妃化身「江湖女俠」強勢再次叩關

基隆體育「月月有亮點」啟動　謝國樑：打造海洋運動城市

賴清德嗆國共論壇二次西進　鄭麗文酸：我去華府你要如何反應？

綠衫軍「神奇的一手」！　白魔獸弗塞維奇交易入隊還省6.3億薪資

為什麼爬到「台北101」高處突然放雙手？　霍諾德笑答：耍帥嘛！

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

快訊／國共論壇剛落幕「陸客要來了！」　陸文旅部：近期恢復上海居民赴金馬

Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」

社會熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

獨／高雄地下室驚見裸女　陳屍汽車升降平台

即／南苗市場隨機殺人現場曝！警頭遭砍血流滿面

快訊／南苗市場兇嫌砍警「胸口中彈」送醫畫面曝光！

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

獨／網紅愛店秘境餐廳　838坪違建恐遭剷平

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍：打到我了啦

即／北市女捧700萬現金面交　劫匪當街飛車搶走

更多熱門

相關新聞

足療師隨機砍人！勇警還原「大外割」制伏過程

足療師隨機砍人！勇警還原「大外割」制伏過程

台南市29歲陳姓足療師疑因感情問題導致情緒不穩，昨（3日）晚間在南區金華派出所前馬路口拿足療刀隨機砍人，造成1男1女2名無辜路人受傷，陳自己也受傷。回應案發過程，受害人被砍後逃往派出所求救，但陳男緊追在後繼續攻擊，遭警員王聖豪第一時間以大外割摔倒在地制服，過程十分驚險，警方今日上午訊問後，依傷害罪嫌將陳移送台南地檢署偵辦。

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍：打到我了啦

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍：打到我了啦

烘爐地21歲女自撞山壁！熱心民眾大聲公抓她肇逃

烘爐地21歲女自撞山壁！熱心民眾大聲公抓她肇逃

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

關鍵字：

標籤:馬如龍黃人龍猝死心臟病健康影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面