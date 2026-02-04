馬如龍49歲兒猝逝！妻姊摟9歲女兒哀痛現身...悲赴殯儀館相驗

記者陳以昇、郭玗潔／新北報導

資深演員馬如龍（本名：黃政雄）之子、49歲黃人龍2日猝逝，今(4日)下午2點在板橋殯儀館相驗，進一步釐清死因。稍早姊姊黃詠淇戴著太陽眼睛，穿著黑衣、黑口罩和黑帽，緊摟著黃人龍的9歲女兒，低頭進入殯儀館進行相驗，黃人龍的老婆緊跟在後，神色凝重哀戚，全程不發一語。



▲馬如龍的兒子黃人龍猝逝，妻子、女兒和姊姊前往殯儀館相驗。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，黃人龍患有家族遺傳的心臟病，另有糖尿病及三高等慢性病史，加上日前因牙痛就醫，家中存放多種慢性疾病相關藥物，健康狀況備受關注。2日黃人龍剛在姊姊黃詠淇的陪同下前往進行健康檢查，沒想到當天下午返家後，被家人發現倒臥在地，警消獲報到場時，黃人龍已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救後，一度恢復生命跡象，但最終仍宣告不治，享年49歲。

黃詠淇昨日也在社群網站上悼念「好痛，真的好痛，你怎麼跟二姊開這樣的玩笑，弟弟放心的跟菩薩走，現在的你是不是看見爸爸了？」、「老弟，不知道你看見爸爸了嗎？好突然、好想你、好捨不得，好難接受，以後真的沒有靠山了，安心的跟菩薩走，家裡有二姊在」，情緒相當悲痛。

▲黃人龍兒子猝逝，姊姊黃詠淇在臉書發文悼念。（圖／翻攝自黃詠琪臉書）