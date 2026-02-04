防步南韓後塵！民眾黨團新會期擬修《戒嚴法》　強化國會追認機制　

▲民眾黨立法院黨團4日召開新會期優先推動法案記者會，六位新遞補委員陳清龍、王安祥、洪毓祥、李貞秀、吳春綢及邱慧洳，兩位留任立委劉書彬、陳昭姿各自提出自身想要推動的優先法案。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨立院黨團今（4日）召開新會期優先法案記者會，除了民眾黨團版的「國防特別條例」草案、及攸關代孕制度的《人工生殖法》修法草案之外，值得注意的是，有鑑於南韓前總統尹錫悅發動戒嚴，大走民主回頭路的作法，民眾黨決定提案修正《戒嚴法》，縮短總統發布戒嚴後的追認時間，需在24小時送立院追認，否則失其效力，透過修法強化追認機制。

黨主席黃國昌今陪著新黨團一起召開記者會，首先先向在苗栗隨機傷人案受傷的英勇員警致意，期盼勇警平安無事、趕快恢復。他指出，民眾黨在每個會期一開始時，都會負責任向台灣社會報告這會期要推動的優先法案，新的立院黨團責任重大、承先啟後，包括前2年已推動、但還未排審的法案要繼續推動，還有新的立法要推出，「希望珍惜未來2年時間，積極在2028卸任前，順利完成各項優先法案的三讀」。

民眾黨6位新任委員遞補進入立法院，黨團邁入新階段。總召由陳清龍接任，同時他也進入交通委員會，副總召王安祥進入外交及國防委員會、幹事長邱慧洳進入社會福利及衛生環境委員會，陳昭姿進入司法及法制委員會、洪毓祥進入經濟委員會、蔡春綢進入教育及文化委員會、劉書彬進入財政委員會、李貞秀則進入內政委員會。

陳清龍表示，優先法案包含已提出的媒體議價法草案，促進媒體環境健全；《政府採購法》要修正，避免招標弊案連環爆；發展觀光條例，為國旅把關。財政委員會將審議「台灣未來帳戶特別條例」草案，挽救少子化危機；《虛擬資產服務法》草案。

教育及文化委員會部分，則有《大學法》修正，以捍衛校園自治；《國民體育法》修法，強化台灣的體育力；《營養午餐專法》，讓孩⼦吃飽吃好。衛環委員會將聚焦醫護人員的權益，透過《醫療法》修法解決護理人員過勞的問題；《全民健康保險法》，讓健保永續；《人工生殖法》修法，兼顧生育自主、女性及兒童權益。

經濟委員會部分，則有增強數位國力的「促進資料創新利用發展條例」、杜絕肥貓條款的《國營事業管理法》修正草案、保障農民的「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案。

內政委員會則有落實居住正義的「租賃住宅市場發展及管理條例」修正草案、保障投票權的「不在籍投票法」草案、避免執政濫權的《戒嚴法》修正草案。

民眾黨表示，以現在遭審判的南韓前總統尹錫悅為例，帶大家回顧當初南韓發動戒嚴時，民進黨團竟發文表示贊同，還寫道南韓發布戒嚴是守護民主自由，執政黨這種吹捧極權、大走民主回頭路的作法讓人必須警覺，因此民眾黨團將提案修正《戒嚴法》，縮短總統發布戒嚴後的追認時間，需在24小時送立院追認，否則失其效力，透過修法強化追認機制。

外交及國防委員會部分，主要是已附委的民眾黨團版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。司法及法制委員會部分，包括無期徒刑不得假釋的《刑法》修正草案、防止濫權羈押的《刑事訴訟法》修正草案，以及檢審會引入外部委員的法官法修正草案。

「人民優先，民生優先。」陳清龍說，民眾黨改革的腳步不會停止，民眾黨立委積極準備，提出未來新會期的優先法案。他強調，包含他在內的新科民眾黨立委，將會無縫接軌、延續執行過去由黃國昌率領的立院黨團所提出的相關法案。

王安祥表示，下一個會期重中之重將是軍購條例，民眾黨已經提出黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，強調民眾黨絕對支持強化國防及整合聯合作戰能力，但也絕對反對黑箱空白授權、反對規避監督、反對情緒勒索。