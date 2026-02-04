快訊／46歲兒被鄰居刺胸奪命　母悲再無人孝順...求重判結局曝

▲台中一名周男（左圖左）持刀刺鄰居陳男，陳男強撐想返家，倒臥路邊死亡，今國民法庭宣判。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市龍井區去年發生一名周男持刀刺殺鄰居46歲陳男，陳男胸口被刺進15公分深，想走回家中時，倒臥在路邊身亡，還是被母親發現冰冷遺體。周男主張，只是想嚇唬、趕走陳男，應以傷害致死論罪，國民法庭今日下午仍依殺人罪判處13年6月。

寧靜鄉下爆命案 死者母當街見屍

去年3月20日20時許，陳姓男子在家飲酒後，向一名周男（周男待在朋友阿旺家）叫囂，周男不爽竟持開山刀刺向陳男心臟。當時監視器畫面拍下，陳男在屋外站了一會，多次喊叫，一直想找屋內的人講話，周男怒氣沖沖的拿著刀走出門，一出門，左手就推倒因喝酒站立不穩的陳男，怒嗆「轉去轟X」，接著持刀的右手順勢刺了下去，最後再補上一腳，轉身返回屋內。

陳男掙扎爬起來，走路搖搖晃晃，一度還掀起上衣，看見胸腹有刀傷，鮮血直滴，痛得必須扶著旁邊的汽車才勉強行走，走了一段路後後不支倒地，被媽媽發現在路邊慘死。

▲陳男當時大量失血，小巷內全是血跡。（圖／ETtoday資料照）



證人幫喊冤 被告否認搶女人

事發地屋主阿旺3日出庭作證，直接替被告周男喊冤，認為周男只是「誤殺」，還強調死者當時有帶刀到現場，懷疑死者陳男也預謀不軌，可能死的就是周男。

周男否認殺人罪，僅承認傷害致死。周男還自爆，跟死者陳男確實有嫌隙，是因為曾跟陳男前女友爆料「死者有愛滋」，否認「搶女人」，因為害怕自己也染病。

檢辯傷勢看法差異大 母求重判

周男律師認為，從業多年來，從沒看過這種傷勢，因為死者傷口寬度僅3公分，深度卻達到15公分。拿出監視器認為，應該是死者欲起身，加上周男順勢力量，又因為刀械鋒利、刺到肋骨間，導致傷勢嚴重，但周男並無殺意，檢方看法「太過了」。

檢察官殷節說，周男若只是想趕走死者，大可拿門口擺放的掃把、木棍，卻選擇走到裡頭拿取櫃子深處的刀械，且死者身體厚度才17公分，卻被刺穿15公分，怎會如周男所說的「沒感覺」，難道人體是豆腐？

▲死者母希望能重判周男，圖為死者家屬招魂畫面。（圖／ETtoday資料照）



檢察官陳昭德說，死者年邁母親見到兒子慘死畫面，面對手無寸鐵的死者，持柴刀「快、準、深、狠」犯案。又在犯案後清洗血刀滅證、誤導警方辦案，具體求處13年6月至14年6月刑期。

死者陳男母親3日也出庭說，周男一刀就把人刺死，連一句道歉也沒有，現在也無人來孝順自己，希望法院能夠重判周男。