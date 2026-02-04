尷尬！黃國昌控綠召委「一堆考察」浪費時間　但藍白考察數更多

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於上會期國會狀況，民眾黨主席黃國昌今（4日）指控，民進黨有沒有問過自己一件事，你們占著召委，不好好排法案，排一堆考察出去玩，浪費大家時間、浪費國會時間。而根據立院網站公報紀錄，立院8大委員會上會期共考察109次，民進黨籍召委排54次、在野黨籍召委55次（國民黨籍47次、民眾黨籍8次）。

國會8大委員會召委皆為執政黨、在野黨各一，輪流負責每周議程安排。根據數據顯示，內政委員會共安排10次考察，藍綠召委黃建賓、王美惠各5次；國防及外交委員會14次，國民黨籍召委馬文君5次、民進黨籍召委王定宇9次；經濟委員會15次，國民黨籍召委楊瓊瓔9次、民進黨籍召委陳亭妃6次；財政委員會14次，藍綠召委林思銘、李坤城各7次。

教育及文化委員會共安排18次考察，民眾黨籍召委劉書彬8次、民進黨籍召委陳秀寶10次；交通委員會13次，國民黨籍召委洪孟楷7次、民進黨籍召委李昆澤6次；司法法制委員會10次，藍綠召委翁曉玲、莊瑞雄各5次；社會福利及衛生環境委員會15次，國民黨籍召委廖偉翔9次、民進黨籍召委劉建國6次。

對此，綠委林月琴反批，這就是民眾黨黨主席的水準？自己考不好、還怪別人考太好？舉衛環委員會為例，上會期總共有15次考察，廖偉翔委員排了9次，劉建國委員排了6次，黃國昌是在說廖偉翔一直考察、亂排法案、浪費時間嗎？

林月琴表示，她可以幫黃國昌轉達，更不用說她建議並協助劉建國召委 一同安排的考察，如失智症中心、興隆會所、復華照顧咖啡館、更生少年服務、康復之友，每一個都是為了解第一線運作的辛苦，哪一個是亂排？黃國昌的意思是長照不重要？失智症患者不重要？社會救助、弱勢青年不重要？精神障礙不重要？

林月琴也強調，這會期委員會處理的身權法、兒托法、老農條例、衛福部組織法等等，她都全程參與逐條審查。請問黃國昌，國眾兩黨誰和她一樣？「我很肯定地說，沒有，因為你們根本不在乎把法案修好，只在乎最後來拍照收割」，從考察的內容再到立法過程的品質，民進黨都遠遠贏過藍白，不用拿來當「逕付二讀」的藉口，還有，記得跟國民黨說排考察是浪費大家時間。