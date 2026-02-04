　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

尷尬！黃國昌控綠召委「一堆考察」浪費時間　但藍白考察數更多

▲▼台灣民眾黨六位新科遞補立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀今日在大法官陳忠五監誓下宣誓就職。主席黃國昌全程陪同，兩位留任的立委劉書彬、陳昭姿也一同辦理新會期報到程序。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

對於上會期國會狀況，民眾黨主席黃國昌今（4日）指控，民進黨有沒有問過自己一件事，你們占著召委，不好好排法案，排一堆考察出去玩，浪費大家時間、浪費國會時間。而根據立院網站公報紀錄，立院8大委員會上會期共考察109次，民進黨籍召委排54次、在野黨籍召委55次（國民黨籍47次、民眾黨籍8次）。

國會8大委員會召委皆為執政黨、在野黨各一，輪流負責每周議程安排。根據數據顯示，內政委員會共安排10次考察，藍綠召委黃建賓、王美惠各5次；國防及外交委員會14次，國民黨籍召委馬文君5次、民進黨籍召委王定宇9次；經濟委員會15次，國民黨籍召委楊瓊瓔9次、民進黨籍召委陳亭妃6次；財政委員會14次，藍綠召委林思銘、李坤城各7次。

教育及文化委員會共安排18次考察，民眾黨籍召委劉書彬8次、民進黨籍召委陳秀寶10次；交通委員會13次，國民黨籍召委洪孟楷7次、民進黨籍召委李昆澤6次；司法法制委員會10次，藍綠召委翁曉玲、莊瑞雄各5次；社會福利及衛生環境委員會15次，國民黨籍召委廖偉翔9次、民進黨籍召委劉建國6次。

黃國昌今在民眾黨團記者會上指控，民進黨有沒有問過自己一件事，你們占著召委，不好好排法案，排一堆考察出去玩，浪費大家時間、浪費國會時間。而根據立院網站公報紀錄統計，立院8大委員會上會期共考察109次，民進黨籍召委排54次、在野黨籍召委55次（國民黨籍47次、民眾黨籍8次）。

對此，綠委林月琴反批，這就是民眾黨黨主席的水準？自己考不好、還怪別人考太好？舉衛環委員會為例，上會期總共有15次考察，廖偉翔委員排了9次，劉建國委員排了6次，黃國昌是在說廖偉翔一直考察、亂排法案、浪費時間嗎？

林月琴表示，她可以幫黃國昌轉達，更不用說她建議並協助劉建國召委 一同安排的考察，如失智症中心、興隆會所、復華照顧咖啡館、更生少年服務、康復之友，每一個都是為了解第一線運作的辛苦，哪一個是亂排？黃國昌的意思是長照不重要？失智症患者不重要？社會救助、弱勢青年不重要？精神障礙不重要？

林月琴也強調，這會期委員會處理的身權法、兒托法、老農條例、衛福部組織法等等，她都全程參與逐條審查。請問黃國昌，國眾兩黨誰和她一樣？「我很肯定地說，沒有，因為你們根本不在乎把法案修好，只在乎最後來拍照收割」，從考察的內容再到立法過程的品質，民進黨都遠遠贏過藍白，不用拿來當「逕付二讀」的藉口，還有，記得跟國民黨說排考察是浪費大家時間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鬆綁！陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金馬遊
長輩過年紅包「要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情
22歲女遭「纜車吊掛」慘死日本滑雪場　細節曝光
馬如龍49歲兒猝逝！　妻姊摟9歲女兒哀痛現身
來台採訪具俊曄全哭了！「第一次見到這種愛情，太難以置信」
孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！　3萬元包包放桌上
空軍戰鬥機聯隊爆貪污！　名錶、性招待全都要

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德嗆國共論壇二次西進　鄭麗文酸：我去華府你要如何反應？

快訊／2026布局倒數　民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復力拼連任

黃國昌喊最大目標「打下高雄」　賴瑞隆嗆：政治分贓不會獲支持

不理藍營家務事！陳素月推「赤兔馬」福袋拚彰化縣長：準備好了

收細胞簡訊別慌張！　捷運大橋頭、三重國小站明辦理攻擊演練

黃仁勳讚台美關稅談判結果Excellent　賴清德籲朝野本於國家利益審查

民眾黨徵召參選新北市長　黃國昌：正面迎戰、成為最好選擇

防步南韓後塵！民眾黨團新會期擬修《戒嚴法》　強化國會追認機制　

李俊俋復出！公務車爭議半年後　任賴清德主席特助、政策會副執行長

尷尬！黃國昌控綠召委「一堆考察」浪費時間　但藍白考察數更多

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

賴清德嗆國共論壇二次西進　鄭麗文酸：我去華府你要如何反應？

快訊／2026布局倒數　民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復力拼連任

黃國昌喊最大目標「打下高雄」　賴瑞隆嗆：政治分贓不會獲支持

不理藍營家務事！陳素月推「赤兔馬」福袋拚彰化縣長：準備好了

收細胞簡訊別慌張！　捷運大橋頭、三重國小站明辦理攻擊演練

黃仁勳讚台美關稅談判結果Excellent　賴清德籲朝野本於國家利益審查

民眾黨徵召參選新北市長　黃國昌：正面迎戰、成為最好選擇

防步南韓後塵！民眾黨團新會期擬修《戒嚴法》　強化國會追認機制　

李俊俋復出！公務車爭議半年後　任賴清德主席特助、政策會副執行長

尷尬！黃國昌控綠召委「一堆考察」浪費時間　但藍白考察數更多

韓綜播出大S搶救細節「全因具俊曄1心願」授權！　主持人哽咽說不下去

日本隊最後拼圖！吉田正尚：能再披國家隊戰袍無比光榮

太魯閣綠水遊憩區局部開放　展示館假日提供志工解說服務

擁三座金曲歌后還不夠！　黃妃化身「江湖女俠」強勢再次叩關

基隆體育「月月有亮點」啟動　謝國樑：打造海洋運動城市

賴清德嗆國共論壇二次西進　鄭麗文酸：我去華府你要如何反應？

綠衫軍「神奇的一手」！　白魔獸弗塞維奇交易入隊還省6.3億薪資

為什麼爬到「台北101」高處突然放雙手？　霍諾德笑答：耍帥嘛！

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

快訊／國共論壇剛落幕「陸客要來了！」　陸文旅部：近期恢復上海居民赴金馬

【警局前行兇】台南街頭爆持刀傷人　3人受傷「1人大量出血」送醫

政治熱門新聞

快訊／選港湖議員強勢回歸！　高嘉瑜：希望重新做人、從頭開始

軍公教要發年終了！2月6日入帳　年終+考績平均可拿2.5個月

不甩鄭麗文稱「我們中國人」　蔣：我是台灣人

港湖最強吸票機回歸議員選戰　最大受害者憂：希望高嘉瑜手下留情

沈慶京：林俊言曾說「柯P非好人，你沒必要犧牲」

美國共和黨議員才轟藍白　今換民主黨議員發聲：非削弱防禦的時候

賴清德「找好老師不如找好書」惹議　府貼逐字稿：勿栽贓

總統級書單！賴清德去年推BL漫畫　今年看GL《課金派戀愛》

賴清德「好老師不如好書」挨轟　律師：斷章取義的肯定不是好老師

黃國昌：在野黨2026最大戰略打下高雄

全教產轟賴清德「好老師不如好書」侮辱　綠支持者灌爆：造謠爛老師

台灣首次入榜十大船東國　船舶產值達628.7億美元

藍台中人選未定基層焦慮　江啟臣：與楊瓊瓔是不同階段的同行者

點李貞秀「退大陸國籍申請表」5錯誤　石明謹質疑：臨時亂填的

更多熱門

相關新聞

李俊俋復出！公務車爭議半年後　任民進黨政策會副執行長、主席特助

李俊俋復出！公務車爭議半年後　任民進黨政策會副執行長、主席特助

監察院前秘書長李俊俋先前因為濫用監委公務車爭議，請辭獲准。時隔半年，民進黨中央今（4日）宣布黨務主管新人事案，由李俊俋接任政策會首席副執行長兼主席特助，共同協助黨務推動。

蕭美琴戰貓書單曝！　「島鏈有事：如果明日就是臺海戰爭」也入列

蕭美琴戰貓書單曝！　「島鏈有事：如果明日就是臺海戰爭」也入列

不滿李貞秀！　鄭運鵬：講什麼憲法解釋都是狗屁、憲法沒有中國2字

不滿李貞秀！　鄭運鵬：講什麼憲法解釋都是狗屁、憲法沒有中國2字

直擊／尷尬！王世堅陪小雞登記後快閃　高嘉瑜苦等不著：堅哥呢？

直擊／尷尬！王世堅陪小雞登記後快閃　高嘉瑜苦等不著：堅哥呢？

挨轟配合統戰　國民黨批陸委會：兩岸的絆腳石

挨轟配合統戰　國民黨批陸委會：兩岸的絆腳石

關鍵字：

國會考察召委立法院黃國昌民進黨國民黨民眾黨考察

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面