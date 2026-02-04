義大遊樂世界春節嗨到228！　見「馬」288入園吃喝玩全包

▲2月連假，義大世界「吃喝玩樂」全包了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

2月連假怎麼玩？義大世界一次包辦。從農曆春節、西洋情人節一路延續至228連假，義大世界推出多檔新春限定活動與優惠企劃，結合購物、遊樂、餐飲與表演內容，主打「不用趕場、不用塞車、不用分開行動」，邀請民眾闔家同遊、情侶約會或春酒聚餐一次到位，成為南台灣連續假期熱門去處。

義大世界購物廣場春節檔期以「馬力全開」為主軸，全館消費滿額即可參加抽汽車活動，頭獎汽車成為今年春節最吸睛亮點之一。精品Outlet同步推出限量獨家「開運福袋」，並舉辦「2026開運時尚週」，單日消費滿8,000元即可獲得100元電子抵用券；另搭配「馬上有禮一路發」滿額贈活動，消費滿10,888元、18,888元及36,888元即可兌換指定好禮，吸引民眾趁連假一次完成換季採購。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲96 牛角特別套餐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2月連假，義大遊樂世界新春主題活動《亞特蘭提斯的三神試煉》同步登場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

今年春節恰逢西洋情人節，義大世界購物廣場也打造不同於市區百貨的浪漫體驗。2月14日當天，邀請214對情侶於館內合影，上傳至官方Facebook指定貼文並完成指定任務，即可免費搭乘摩天輪。餐飲方面，莫凡彼推出1,388元情人節套餐，另整合金色三麥、瓦城、1010湘等超過30家餐飲品牌，推出年菜與春酒饗宴，滿足情侶約會與親友聚餐需求。

義大遊樂世界新春主題活動《亞特蘭提斯的三神試煉》同步登場，2月14日至2月22日九天連假期間，推出全民入園688元優惠票價，生肖屬馬或姓名中含「馬」字者，更可享288元專屬票價。2月7日至2月28日另推出「希臘泡泡幻境月」，每週六安排親子劇團與泡泡藝術團隊演出，結合皇家劇院大秀與兒童劇場，打造全齡同樂的節慶內容。

此外，甫啟用的《魔幻空間》沉浸式劇場也加碼新春限定活動，即日起至3月1日，凡觀賞演出並完成指定任務，就有機會抽中價值萬元的水母藍牙喇叭、義大皇家酒店住宿券或義大遊樂世界門票。購物廣場也自2月3日至3月3日推出「運錢寶馬迎春禮」，全館消費不限金額即可兌換迎春好禮，並分波段送出馬年紅包袋與開運金，讓新年好運一路延續。