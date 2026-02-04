　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美濃大峽谷盜採起訴12人　陳其邁要求清除土方！不處理扣財產

▲▼高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

不法集團長期在美濃農地盜採砂石、再大量回填營建廢棄物，挖出深逾5公尺的大坑洞，遭外界戲稱為「美濃大峽谷」。橋頭地檢署首波偵結，起訴12人，但天坑仍未恢復。高雄市長陳其邁今日表示，地主或行為人要負責把土方清除到適當地方，若期限內未處理，將強制執行、扣押財產，確保國土安全。

橋檢指出，不法集團長期、有組織進行盜採與濫倒，對環境破壞嚴重，昨依組織犯罪與廢清法等罪起訴12人，其中主導運作的呂啟田遭具體求刑4年，石麗君求刑2年，其餘被告請法院依法量刑。

不過，美濃大峽谷案半年過去，至今天坑仍未處理，陳其邁今日表示，按照《廢棄物清理法》的規定，地主或行為人都要負責把這些土方清除到其他適當的地方，如果限期內沒有進行清除，市政府會要求他們強制執行，並扣押他的財產來進行強制處分。

外界擔憂目前面臨土方之亂，地主恐擺爛不處理，陳其邁則表示，高雄沒有這個問題，「因為我們有南星計畫區域，這幾年來總共 720萬方都沒有問題，所以要去的地方有，不是沒有」。他強調，如果不執行，市府就強制執行、扣押財產，市府一定嚴格執行，不可能讓他擺爛，來確保國土的安全。

檢警調查，主嫌之一的呂啟田自2017年起陸續承租美濃區成功段多筆農地，石麗君同時也是投資地主之一。直到2024年6月石女取得土地所有權後，竟與王國正簽署「假租約」作為掩護，藉此規避查緝。

▲▼高市府持續與檢警合作啟動跨局處強力巡查，並針對美濃、六龜、杉林、旗山等盜採熱區全面清查。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高市府與檢警合作啟動跨局處強力巡查，並針對美濃、六龜、杉林、旗山等盜採熱區全面清查。（圖／記者賴文萱翻攝）

辦案人員指出，王國正負責調度怪手開挖砂石，將農地一路挖成深坑後，再由呂啟田聯絡多名清運業者，把各地工地的營建廢棄物整車載入傾倒回填，形成「先挖後倒」的一條龍作業模式。

更誇張的是，石麗君還被控利用過去議員特助身分，協助向警方申請砂石車通行證，替車隊打掩護，讓載運砂石與廢棄物的車輛得以頻繁進出農地，同時掌握回填進度、出面排解施工糾紛，角色吃重。

▲▼美濃大峽谷勘驗 。（圖／民眾提供）

▲美濃農地遭盜採砂石並回填廢棄物，形成大峽谷。（圖／民眾提供）

檢警清查金流發現，集團一方面將盜採砂石對外販售牟利，另一方面再向清運業者收取每車600至1500元不等的回填費用；粗估非法回填量高達14萬多公噸，加計砂石販售收入，整體不法獲利至少2億元。

全案偵辦期間一度出現插曲。石麗君先前交保後，檢調二度搜索時，她的丈夫巫清文疑情緒失控，趁隙喝下清潔劑企圖輕生，所幸及時送醫撿回一命。檢方最終認定巫男查無涉案事證，予以不起訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鬆綁！陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金馬遊
長輩過年紅包「要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情
22歲女遭「纜車吊掛」慘死日本滑雪場　細節曝光
馬如龍49歲兒猝逝！　妻姊摟9歲女兒哀痛現身
來台採訪具俊曄全哭了！「第一次見到這種愛情，太難以置信」
孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！　3萬元包包放桌上
空軍戰鬥機聯隊爆貪污！　名錶、性招待全都要

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搶劫畫面曝！57歲女墜入戀愛詐騙　歹徒抓700萬錢袋「撞柱狂奔」

馬如龍49歲兒猝逝！妻姊摟9歲女兒哀痛現身...悲赴殯儀館相驗

美濃大峽谷盜採起訴12人　陳其邁要求清除土方！不處理扣財產

小擦撞變全武行！桃園2騎士馬路上扭打　年輕的被揪酒駕

搶銀樓畫面曝！2年輕人洗劫97萬金條　豬隊友遭反鎖當場被逮

空軍戰鬥機聯隊爆貪污！名錶、性招待全都要　洩招標資料4人判刑

繼父是狼！高中女兒犧牲自己留「帶精套」當證據　算自願判無罪

不是只追錢！喝提神飲料騎車拒酒測遭罰18萬　士林分署轉介戒酒

北市婦1月才交百萬投資虛幣　2月加碼7百萬被搶...詐團黑吃黑？

獨／高雄女裸屍詭握睡衣！親友悲曝曾遭家暴...同居男友瞬間失聯

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

搶劫畫面曝！57歲女墜入戀愛詐騙　歹徒抓700萬錢袋「撞柱狂奔」

馬如龍49歲兒猝逝！妻姊摟9歲女兒哀痛現身...悲赴殯儀館相驗

美濃大峽谷盜採起訴12人　陳其邁要求清除土方！不處理扣財產

小擦撞變全武行！桃園2騎士馬路上扭打　年輕的被揪酒駕

搶銀樓畫面曝！2年輕人洗劫97萬金條　豬隊友遭反鎖當場被逮

空軍戰鬥機聯隊爆貪污！名錶、性招待全都要　洩招標資料4人判刑

繼父是狼！高中女兒犧牲自己留「帶精套」當證據　算自願判無罪

不是只追錢！喝提神飲料騎車拒酒測遭罰18萬　士林分署轉介戒酒

北市婦1月才交百萬投資虛幣　2月加碼7百萬被搶...詐團黑吃黑？

獨／高雄女裸屍詭握睡衣！親友悲曝曾遭家暴...同居男友瞬間失聯

韓綜播出大S搶救細節「全因具俊曄1心願」授權！　主持人哽咽說不下去

日本隊最後拼圖！吉田正尚：能再披國家隊戰袍無比光榮

太魯閣綠水遊憩區局部開放　展示館假日提供志工解說服務

擁三座金曲歌后還不夠！　黃妃化身「江湖女俠」強勢再次叩關

基隆體育「月月有亮點」啟動　謝國樑：打造海洋運動城市

賴清德嗆國共論壇二次西進　鄭麗文酸：我去華府你要如何反應？

綠衫軍「神奇的一手」！　白魔獸弗塞維奇交易入隊還省6.3億薪資

為什麼爬到「台北101」高處突然放雙手？　霍諾德笑答：耍帥嘛！

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

快訊／國共論壇剛落幕「陸客要來了！」　陸文旅部：近期恢復上海居民赴金馬

Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」

社會熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

獨／高雄地下室驚見裸女　陳屍汽車升降平台

即／南苗市場隨機殺人現場曝！警頭遭砍血流滿面

快訊／南苗市場兇嫌砍警「胸口中彈」送醫畫面曝光！

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

獨／網紅愛店秘境餐廳　838坪違建恐遭剷平

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍：打到我了啦

即／北市女捧700萬現金面交　劫匪當街飛車搶走

更多熱門

相關新聞

即／美濃大峽谷盜砂石填棄物　議員前特助12人起訴

即／美濃大峽谷盜砂石填棄物　議員前特助12人起訴

高雄檢警追查不法集團長期在美濃農地盜採砂石、再大量回填營建廢棄物，挖出深逾5公尺的大坑洞，遭外界戲稱為「美濃大峽谷」。橋頭地檢署歷經4個多月追查，認定整起案件非法獲利至少逾2億元，首波偵結依《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》等罪嫌，起訴包含主嫌呂啟田、市議員前特助石麗君在內共12人，主嫌遭求刑4年。

高雄前金區預售屋優勢成房市亮點

高雄前金區預售屋優勢成房市亮點

台南市府鐵腕掃蕩非法回填！環檢警聯手開挖營建廢棄物全現形

台南市府鐵腕掃蕩非法回填！環檢警聯手開挖營建廢棄物全現形

「土方之亂」引爆全台大停工　網友質疑：以前都亂倒？

「土方之亂」引爆全台大停工　網友質疑：以前都亂倒？

美濃地主私挖土石拒回填　5筆持分土地淪法拍

美濃地主私挖土石拒回填　5筆持分土地淪法拍

關鍵字：

美濃大峽谷砂石盜採環境破壞非法回填高雄檢警

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面