馬年迎春！　書法名家齊聚朴子醫院揮毫送暖

▲▼ 朴子醫院書法家揮毫 。（圖／朴子醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

朴醫歡慶駿馬年 名家揮毫贈春聯傳福氣隨著農曆馬年新春腳步漸近，衛生福利部朴子醫院今（4）日在醫院一樓大廳舉辦「駿馬奔騰迎祥瑞」迎春揮毫贈春聯活動，邀請在地書法名家蕭吉川、吳豐隆、楊貴真及廖彬等人親臨現場揮毫，書寫寓意吉祥、祝福安康的馬年春聯，與民眾一同迎接嶄新的新春佳節，現場洋溢溫馨熱鬧的年節氣氛。

新春揮毫活動已成為朴子醫院迎接農曆新年的重要傳統，今年適逢馬年，書法名家以筆墨奔放的書藝風格，揮毫書寫象徵駿馬奔騰、前行不息的吉祥祝福，吸引許多民眾前來索取春聯，現場人潮絡繹不絕，充滿歡欣喜氣。

除揮毫送春聯外，活動同時結合安寧緩和醫療及器官捐贈宣導攤位，向民眾介紹相關醫療照護理念與生命關懷的重要性，並鼓勵民眾認識器官捐贈的意義。院方表示，希望透過迎春活動，讓民眾在感受年節喜悅的同時，也能進一步思考尊重生命、傳遞愛與希望的價值，為新的一年注入更多安康與祝福。

朴子醫院院長曹承榮表示，今年馬年新春活動象徵前行與守護的意涵，透過揮毫送福結合安寧緩和醫療與器官捐贈宣導，展現醫院與社區緊密互動的活力。朴子醫院將持續以溫暖而堅定的力量，推動優質醫療服務，守護在地民眾健康，落實「安心貼心、厝邊好醫師」的在地關懷精神。