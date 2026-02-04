蒙古青年終結10年疼痛！嘉基援助置換髖關節　重新迎向嶄新人生

▲▼ 跨越千里終結十年疼痛 嘉基國際醫療援助助蒙古青年重拾行走人生 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院今（29）日舉辦「蒙古國際醫療援助記者會」，分享一段跨越國界的醫療援助故事。現年30歲的蒙古青年 Ermuun，因長期飽受病痛折磨，導致雙側股骨頭缺血性壞死，歷經十年疼痛與行動受限，透過嘉基國際醫療援助計畫來台治療，成功完成雙側髖關節置換手術，重新站起來，迎向嶄新人生。

Ermuun 年輕時熱愛運動，20歲起卻因反覆嚴重頭痛，長期依賴止痛藥物。在蒙古醫療資源有限、藥品多仰賴進口的情況下，長期用藥逐漸影響健康，數年後雙側髖關節出現劇烈疼痛，甚至無法久站與行走，確診為雙側股骨頭缺血性壞死。面對高昂手術費用與當地醫療技術限制，他一度被建議延後至中老年再手術，人生希望幾乎中斷。

轉機來自一場跨國醫療行動。嘉基副院長周恬弘於2025年6月率台灣信義會醫療團隊前往蒙古進行醫療關懷，Ermuun 因協助接待與交通工作，讓團隊得以深入了解其病況。返台後，嘉基醫療團隊經跨國專業評估，確認其病況已嚴重影響生活功能，隨即啟動國際醫療援助計畫，邀請他來台治療。

Ermuun 抵台後接受完整檢查，並在醫療團隊評估下，決定進行可降低肌肉破壞、加速復原的雙側「正前開髖關節置換手術」。骨科醫師陳俊和表示，憑藉台灣成熟的醫療體系與先進手術技術，即使是年輕且雙側病變的患者，也能兼顧行動功能與長期使用需求。

術後第二天，Ermuun 即能下床行走，首次感受到久違的無痛狀態，不僅行走順暢，身高也增加了2公分，近日即將返國。他感性表示，十年的疼痛終於畫下句點，重新找回對未來的希望。

嘉基指出，此次醫療援助亦獲得聯合骨科器材股份有限公司支持，部分贊助高品質人工髖關節，減輕病人醫療負擔。周恬弘表示，國際醫療援助不只是治病，更是改變生命，讓醫療專業與人道關懷跨越國界，為生命帶來新的可能。