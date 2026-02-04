蒙古青年終結10年疼痛！嘉基援助置換髖關節　重新迎向嶄新人生

　
雙側髖關節置換手術，重新站起來，迎向嶄新人生。

▲▼ 跨越千里終結十年疼痛　嘉基國際醫療援助助蒙古青年重拾行走人生 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 跨越千里終結十年疼痛　嘉基國際醫療援助助蒙古青年重拾行走人生 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院今（29）日舉辦「蒙古國際醫療援助記者會」，分享一段跨越國界的醫療援助故事。現年30歲的蒙古青年 Ermuun，因長期飽受病痛折磨，導致雙側股骨頭缺血性壞死，歷經十年疼痛與行動受限，透過嘉基國際醫療援助計畫來台治療，成功完成雙側髖關節置換手術，重新站起來，迎向嶄新人生。

▲▼ 跨越千里終結十年疼痛　嘉基國際醫療援助助蒙古青年重拾行走人生 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

Ermuun 年輕時熱愛運動，20歲起卻因反覆嚴重頭痛，長期依賴止痛藥物。在蒙古醫療資源有限、藥品多仰賴進口的情況下，長期用藥逐漸影響健康，數年後雙側髖關節出現劇烈疼痛，甚至無法久站與行走，確診為雙側股骨頭缺血性壞死。面對高昂手術費用與當地醫療技術限制，他一度被建議延後至中老年再手術，人生希望幾乎中斷。

轉機來自一場跨國醫療行動。嘉基副院長周恬弘於2025年6月率台灣信義會醫療團隊前往蒙古進行醫療關懷，Ermuun 因協助接待與交通工作，讓團隊得以深入了解其病況。返台後，嘉基醫療團隊經跨國專業評估，確認其病況已嚴重影響生活功能，隨即啟動國際醫療援助計畫，邀請他來台治療。

▲▼ 跨越千里終結十年疼痛　嘉基國際醫療援助助蒙古青年重拾行走人生 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

Ermuun 抵台後接受完整檢查，並在醫療團隊評估下，決定進行可降低肌肉破壞、加速復原的雙側「正前開髖關節置換手術」。骨科醫師陳俊和表示，憑藉台灣成熟的醫療體系與先進手術技術，即使是年輕且雙側病變的患者，也能兼顧行動功能與長期使用需求。

術後第二天，Ermuun 即能下床行走，首次感受到久違的無痛狀態，不僅行走順暢，身高也增加了2公分，近日即將返國。他感性表示，十年的疼痛終於畫下句點，重新找回對未來的希望。

▲▼ 跨越千里終結十年疼痛　嘉基國際醫療援助助蒙古青年重拾行走人生 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基指出，此次醫療援助亦獲得聯合骨科器材股份有限公司支持，部分贊助高品質人工髖關節，減輕病人醫療負擔。周恬弘表示，國際醫療援助不只是治病，更是改變生命，讓醫療專業與人道關懷跨越國界，為生命帶來新的可能。

更多新聞
更多新聞

聖馬爾定醫院點亮聖誕馬槽　傳遞溫暖祝福

為迎接充滿祝福與盼望的聖誕季節，聖馬爾定醫院於近日在一樓大廳舉行「聖誕馬槽點燈活動」。並邀請嘉義市衛生局廖育瑋局長、衛生局王鳳玉科長及聖馬爾定醫院陳美惠院長共同參與點燈祈福儀式。點燈象徵著光的降臨，也象徵在醫療場域中，溫暖、陪伴與希望的持續延展，讓每位病患與家屬都能在歲末時刻感受到療癒的力量。期盼透過一年一度的點燈傳統，將聖誕的祝福帶入醫院的每一個角落。

療癒心靈　嘉基醫院珍珠藝廊揭幕

嘉基醫院攜手國美館　醫療與藝術跨界合作

青光眼治療　嘉基醫院引進微脈衝雷射手術

嘉義基督教醫院推廣ERAS

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

