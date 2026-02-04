　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

搶銀樓畫面曝！2年輕人洗劫97萬金條　豬隊友遭反鎖當場被逮

記者許宥孺／高雄報導

國際金價狂飆，高雄市三民區一家銀樓在昨（3）日下午發生搶案！一名雷姓男子假意進到店內看黃金，陳姓男子隨後抵達店門，雷姓男子趁店家開啟中控後，隨手撈起價值97萬的金條逃逸，陳男則被留在店內。警方獲報到場後，發現陳男與雷男是同夥，立即逮捕陳男，今（4）日再逮獲雷男，全案依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦，而雷男逃逸畫面也曝光了。

▲▼雷姓嫌犯搶奪金條後逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲雷姓嫌犯搶奪金條後逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起案件發生在3日下午5點10分，警方接獲報案，指三民區懷安街一家銀樓遭人搶走金條，員警獲報後迅速趕抵銀樓調查，發現現場一名32歲陳姓男子被鎖在店內，經調查後，陳姓男子坦承共謀搶奪金條，當場遭逮捕。

警方調查，當時陳姓男子先進到銀樓說要看金飾，並向店家供稱說要出去領錢，隨後又有一名雷姓男子進到銀樓，表示想買金條，店家拿出一條約五兩重的金條後，將大門鎖上。沒多久後，32歲陳姓男子返回銀樓，並在外頭敲門，示意店家開門，店家負責人轉身開門之際，雷姓男子以迅雷不及掩耳速度，手持金條奪門而出，快步逃離現場，而陳姓男子則來不及離開。

▲▼雷姓嫌犯搶奪金條後逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲雷姓嫌犯得手後快步逃離現場（右上）。（圖／記者許宥孺翻攝）

店家初步估算，遭搶金條價值約97萬元，所幸現場無人受傷。經成立專案小組展開調查，並擴大調閱沿線監視器畫面，透過大數據分析及科技偵查，鎖定雷姓嫌犯藏匿處所，今日上午將人拘提到案，並帶同前往寧夏街一帶起獲遭搶金條1條。

據悉，雷嫌和陳嫌是朋友關係，兩人是預謀性犯案，在店內裝作不認識互相掩護，兩人都有傷害、詐欺前科。警方表示，全案依搶奪罪嫌，將32歲陳姓男子及23歲雷姓男子2人移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

更多新聞
關鍵字：

高雄搶案銀樓搶劫金條失竊警方逮捕國際金價

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

