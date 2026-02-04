過年沒錢生歹念！男子搶156克黃金　發財夢只做5分鐘

▲大陸紹興警方「街頭識破白帽男」，5分鐘內連人帶金一起抓 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

年關將近，黃金漲勢驚人成了搶匪眼中的「肥肉」！大陸浙江紹興市一名男子因手頭吃緊，趁夜色闖進金店搶走總重156.44克的黃金飾品。原以為神不知鬼不覺，沒想到紹興警方獲報後立刻啟動「閃電攔截」，巡防隊員僅憑一頂「白帽子」鎖定目標。從碰面到抓人，前後只花了短短5分鐘。

綜合陸媒報導，事發當晚，紹興市越城分局府山派出所3名巡防隊員正在巡邏，對講機突然傳來急促指令，「迪蕩派出所轄區有金店遭搶，嫌犯正帶著一堆黃金首飾在逃！」

三人立刻踩下油門與民警會合，並與驚魂未定的報案人碰面。刑偵大隊也同步在後方坐鎮，一張天羅地網在紹興街頭悄悄撒開。

「他往那邊跑了，戴一頂白帽子！」報案人描述嫌犯的特徵與逃跑方向。巡防隊員駕車搜尋沒多久，就在某路口發現一名身穿深色外套、頭戴白帽的男子步伐異常匆忙，眼神還不斷左右掃視。

最讓警方起疑的是，男子一看到警車路過，竟然心虛地想往路邊樹叢裡鑽，這種「此地無銀三百兩」的舉動，讓隊員們當下互看一眼，「就是他，抓！」

面對突如其來的盤問，男子起初還想裝傻，不肯正面回應。直到隊員亮出報案人錄下的監視器畫面證據，他才瞬間像洩了氣的皮球。

警方隨即在他身上搜刮出剛得手的156.44克金飾（換算市價約41.7萬元新台幣）。算一算時間，從警方跟報案人對接完畢到逮到人，過程竟然僅僅耗時5分鐘，效率快到連嫌犯都看傻了眼。

「我真的沒錢過年了，看黃金現在這麼值錢，才動了歪心眼……」男子落網後向警方坦承，因為生活困頓加上近期黃金市價持續飆升，沒想到發財夢只有五分鐘，最終換來的是法律的制裁。目前該男已被移送法辦。