李俊俋復出！公務車爭議半年後　任賴清德主席特助、政策會副執行長

▲前監察院秘書長李俊俋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院前秘書長李俊俋先前因為濫用監委公務車爭議，請辭獲准。時隔半年，民進黨中央今（4日）宣布黨務主管新人事案，由李俊俋接任政策會首席副執行長兼主席特助，共同協助黨務推動。

李俊俋去年被爆公務車接送寵物爭議，李隨後請辭，他表示，事件發生後，本人立即進行深切反省，並於第一時間向李副院長表達請辭決心，以示負責，絕無戀棧職務之意。蒙鈞長認為，個人辭職固為態度之展現，但建立完善制度以防範未來類似情事，更具實際意義。

